Гречка как из русской печи: старинный рецепт действительно ароматной каши

Обычная варёная гречка в подсоленной воде не отличается ярким вкусом. Это нейтральное блюдо, которое сложно назвать вкусным.
Однако, чтобы насладиться по-настоящему рассыпчатой и ароматной гречкой, как из русской печи, не обязательно ехать в деревню. Всё необходимое есть у вас на кухне.
Можно воспользоваться опытом советских кулинаров, которые готовили гречку немного иначе, чем современные хозяйки. В частности, этот старинный способ описан в кулинарной книге 1952 года.
Вот пропорции для приготовления гречки по этому рецепту:
Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.
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