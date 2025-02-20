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Гречка как из русской печи: старинный рецепт действительно ароматной каши

1:24
Еда

Обычная варёная гречка в подсоленной воде не отличается ярким вкусом. Это нейтральное блюдо, которое сложно назвать вкусным.

Гречка с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречка с овощами

Однако, чтобы насладиться по-настоящему рассыпчатой и ароматной гречкой, как из русской печи, не обязательно ехать в деревню. Всё необходимое есть у вас на кухне.

Можно воспользоваться опытом советских кулинаров, которые готовили гречку немного иначе, чем современные хозяйки. В частности, этот старинный способ описан в кулинарной книге 1952 года.

  • Для приготовления гречки по-советски нужно растопить столовую ложку сливочного масла на сковороде и слегка обжарить на ней крупу, пока она не зарумянится.
  • Затем варить гречку в подсоленной воде. Важно не доводить воду до кипения, а лишь довести её до горячего состояния.
  • После этого кашу нужно укутать в полотенце и оставить на 1,5 часа, чтобы она настоялась и как следует пропарилась.

Вот пропорции для приготовления гречки по этому рецепту:

  • Гречневая крупа — 2,5 стакана;
  • Вода — 3,5 стакана;
  • Масло сливочное — 1 столовая ложка (можно заменить на растительное или использовать в пропорции 1:1);
  • Соль — 1 чайная ложка.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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