Гречка как из русской печи: старинный рецепт действительно ароматной каши

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычная варёная гречка в подсоленной воде не отличается ярким вкусом. Это нейтральное блюдо, которое сложно назвать вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречка с овощами

Однако, чтобы насладиться по-настоящему рассыпчатой и ароматной гречкой, как из русской печи, не обязательно ехать в деревню. Всё необходимое есть у вас на кухне.

Можно воспользоваться опытом советских кулинаров, которые готовили гречку немного иначе, чем современные хозяйки. В частности, этот старинный способ описан в кулинарной книге 1952 года.

Для приготовления гречки по-советски нужно растопить столовую ложку сливочного масла на сковороде и слегка обжарить на ней крупу, пока она не зарумянится.

Затем варить гречку в подсоленной воде. Важно не доводить воду до кипения, а лишь довести её до горячего состояния.

После этого кашу нужно укутать в полотенце и оставить на 1,5 часа, чтобы она настоялась и как следует пропарилась.

Вот пропорции для приготовления гречки по этому рецепту:

Гречневая крупа — 2,5 стакана;

Вода — 3,5 стакана;

Масло сливочное — 1 столовая ложка (можно заменить на растительное или использовать в пропорции 1:1);

Соль — 1 чайная ложка.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

