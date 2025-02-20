Сильный пол оценит: рецепт аппетитной картофельной запеканки с фаршем

Картофельная запеканка с фаршем и сыром — это сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить даже начинающим кулинарам. Попробуйте наш рецепт запеканки, которая станет настоящим украшением вашего стола и не позволит вашим мужчинам остаться голодными!
Ингредиенты:
Приготовление:
Ваша картофельная запеканка с фаршем и сыром готова! Подавайте её горячей, украсив зеленью по желанию. Приятного аппетита!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.