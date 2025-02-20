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Сильный пол оценит: рецепт аппетитной картофельной запеканки с фаршем

1:33
Еда

Картофельная запеканка с фаршем и сыром — это сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить даже начинающим кулинарам. Попробуйте наш рецепт запеканки, которая станет настоящим украшением вашего стола и не позволит вашим мужчинам остаться голодными!

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты:

  • Картофель — 1,3 кг
  • Фарш — 600 г
  • Лук — 250 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйца — 1 шт.
  • Сыр — 150 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Соль, специи — по вкусу
  • Растительное масло

Приготовление:

  1. Почистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Поставьте вариться в подсоленной воде до готовности.
  2. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте фарш, измельченный чеснок и половину чайной ложки соли. Обжаривайте всё вместе около 5 минут, затем снимите с огня.
  3. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его в пюре. Добавьте к картофелю яйцо и хорошо перемешайте.
  4. Выложите в форму для запекания половину картофельного пюре, затем равномерно распределите слой фарша. Сверху выложите оставшееся пюре.
  5. Посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Ваша картофельная запеканка с фаршем и сыром готова! Подавайте её горячей, украсив зеленью по желанию. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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