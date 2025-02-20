Сильный пол оценит: рецепт аппетитной картофельной запеканки с фаршем

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Картофельная запеканка с фаршем и сыром — это сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить даже начинающим кулинарам. Попробуйте наш рецепт запеканки, которая станет настоящим украшением вашего стола и не позволит вашим мужчинам остаться голодными!

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты:

Картофель — 1,3 кг

Фарш — 600 г

Лук — 250 г

Чеснок — 3 зубчика

Яйца — 1 шт.

Сыр — 150 г

Сливочное масло — 50 г

Соль, специи — по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

Почистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Поставьте вариться в подсоленной воде до готовности. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте фарш, измельченный чеснок и половину чайной ложки соли. Обжаривайте всё вместе около 5 минут, затем снимите с огня. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его в пюре. Добавьте к картофелю яйцо и хорошо перемешайте. Выложите в форму для запекания половину картофельного пюре, затем равномерно распределите слой фарша. Сверху выложите оставшееся пюре. Посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Ваша картофельная запеканка с фаршем и сыром готова! Подавайте её горячей, украсив зеленью по желанию. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

