Сладкоежки останутся довольны: готовим мороженое из сгущёнки за 5 минут

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт легкого и аппетитного десерта из сгущённого молока и сливок. Этот домашний десерт удивит вас своим вкусом, а приготовить его можно всего за несколько минут.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Белое мороженое

Ингредиенты:

Сливки 33% — 400 мл;

Сгущенное молоко — 1/2 банки;

Ваниль — по желанию, щепотка.

Приготовление:

Сливки необходимо охладить в холодильнике. Затем аккуратно взбейте их со сгущенным молоком до получения устойчивых пиков. Это займет не более двух минут. Важно не перестараться со взбиванием смеси, чтобы избежать её расслоения на сыворотку и масло. Переложите взбитую массу в форму и уберите в морозильную камеру на 3-4 часа. Домашнее мороженое готово. Его можно подавать, разделив на порции, и украсить по вкусу: шоколадной крошкой, орехами, вареньем или свежими фруктами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.



Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

