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Сладкоежки останутся довольны: готовим мороженое из сгущёнки за 5 минут

1:00
Еда

Представляем вам рецепт легкого и аппетитного десерта из сгущённого молока и сливок. Этот домашний десерт удивит вас своим вкусом, а приготовить его можно всего за несколько минут.

Белое мороженое
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Белое мороженое

Ингредиенты:

  • Сливки 33% — 400 мл;
  • Сгущенное молоко — 1/2 банки;
  • Ваниль — по желанию, щепотка.

Приготовление:

  1. Сливки необходимо охладить в холодильнике. Затем аккуратно взбейте их со сгущенным молоком до получения устойчивых пиков. Это займет не более двух минут.
  2. Важно не перестараться со взбиванием смеси, чтобы избежать её расслоения на сыворотку и масло.
  3. Переложите взбитую массу в форму и уберите в морозильную камеру на 3-4 часа.
  4. Домашнее мороженое готово. Его можно подавать, разделив на порции, и украсить по вкусу: шоколадной крошкой, орехами, вареньем или свежими фруктами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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