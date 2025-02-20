Сладкоежки останутся довольны: готовим мороженое из сгущёнки за 5 минут

Представляем вам рецепт легкого и аппетитного десерта из сгущённого молока и сливок. Этот домашний десерт удивит вас своим вкусом, а приготовить его можно всего за несколько минут.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
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