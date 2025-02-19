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Больше не использую этот пищевой краситель — его запретили даже в США

2:39
Еда

В январе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило использование красителя "Красный 3" в продуктах питания, установив сроки для удаления этой яркой добавки из конфет, сиропов от кашля, выпечки и замороженных лакомств.

Пирожное красный бархат
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
Пирожное красный бархат

Агентство заявило, что принимает меры, поскольку исследования показали, что краситель, также известный как эритрозин, вызывает рак у лабораторных крыс.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, недавно назначенный министром здравоохранения и социальных служб США, выступал с обещанием "снова сделать Америку здоровой", уделяя особое внимание искусственным красителям и другим химическим веществам в продуктах питания.

Что это за краситель

Синтетические красители — это химические вещества на основе нефтепродуктов, которые не встречаются в природе. Они широко используются в продуктах питания для "улучшения внешнего вида" продуктов.

В соответствии с недавним приказом FDA у производителей есть время до января 2027 года, чтобы удалить краситель из своей продукции. У производителей лекарств для приема внутрь, таких как сиропы от кашля, есть время до января 2028 года.

Защитники прав потребителей, в том числе Центр науки в интересах общества, долгое время добивались запрета красного красителя № 3 в продуктах питания из-за его связи с раком у крыс. Этот краситель десятилетиями был запрещён в косметике, но не в продуктах питания и лекарствах.

Другие исследования связывают использование искусственных цветов с поведенческими проблемами у некоторых детей, в том числе с гиперактивностью и импульсивностью, особенно у тех, кто подвержен риску синдрома дефицита внимания и гиперактивности, или СДВГ.

Как насчет натуральных цветов

Можно придать продуктам цвет с помощью натуральных ингредиентов. Некоторые производители уже изменили состав продуктов, чтобы исключить красный 3. Вместо него они используют свекольный сок, кармин — краситель, получаемый из насекомых, или пигменты из таких продуктов, как фиолетовый батат, редис и краснокочанная капуста.

Как вы можете избежать синтетических красителей

Поскольку красители используются так широко, бывает трудно найти продукты, не содержащие пищевых добавок. Лучший способ избежать красителей — читать этикетки с ингредиентами.

Уточнения

Карми́н (фр. carmin, контаминация от перс. قرمز‎ [кирмиз] — кошениль и лат. minium — киноварь) — красный краситель, получаемый из карминовой кислоты, производимой самками насекомых группы кошенили (от исп. cochinilla).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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