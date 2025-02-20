Ростбиф с горчичным соусом: изысканное блюдо для особых случаев

Ростбиф — это идеальный выбор для праздничного стола. Это блюдо, которое можно приготовить как для себя, так и для гостей, включая любимого человека или подругу. Важно помнить, что качество мяса играет ключевую роль. Замороженное мясо не подойдет, так как оно не сможет обеспечить нужную текстуру и вкус.
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростбиф
Ингредиенты для ростбифа:
Говяжья вырезка — 1 кг
Мята — 3 веточки
Чеснок — 1 зубчик
Оливковое масло — 2 ст. л.
Горчица с зернами — 1 ст. л.
Черный перец горошком — 10 шт.
Морская соль — 0,5 ч. л.
Для горчичного соуса:
Лимон — 0,5 шт.
Яичные желтки — 2 шт.
Оливковое масло — 100 мл
Горчица с зернами — 1 ст. л.
Мята — 6 веточек
Приготовление
Разогрейте духовку до 220°C.
Промойте мясо и тщательно высушите его бумажным полотенцем.
В ступке разотрите перец и соль с 2 ст. л. оливкового масла. Натрите этой смесью мясо.
На раскаленной сковороде обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки. Переложите на тарелку и дайте отдохнуть 5-10 минут.
Очистите и измельчите чеснок, смешайте его с 1 ст. л. горчицы и смажьте мясо.
Поместите мясо в утятницу или глубокий противень и запекайте 10 минут при 220°C, затем уменьшите температуру до 150°C и готовьте еще 30-40 минут.
Нарежьте мяту. Выдавите сок из половинки лимона.
Для соуса взбейте желтки с 1 ст. л. горчицы и лимонным соком до однородной массы. Постепенно влейте 100 мл оливкового масла, продолжая взбивать. Добавьте большую часть мяты в загустевший соус.
Подавайте ростбиф, посыпав оставшейся мятой, с горчичным соусом.
Уточнения
Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина») — блюдо английской кухни, представляющее собой запечённый в духовом шкафу большой кусок говяжьего мяса.
Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).