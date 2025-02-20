Ростбиф с горчичным соусом: изысканное блюдо для особых случаев

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Ростбиф — это идеальный выбор для праздничного стола. Это блюдо, которое можно приготовить как для себя, так и для гостей, включая любимого человека или подругу. Важно помнить, что качество мяса играет ключевую роль. Замороженное мясо не подойдет, так как оно не сможет обеспечить нужную текстуру и вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростбиф

Ингредиенты для ростбифа:

Говяжья вырезка — 1 кг

Мята — 3 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 2 ст. л.

Горчица с зернами — 1 ст. л.

Черный перец горошком — 10 шт.

Морская соль — 0,5 ч. л.

Для горчичного соуса:

Лимон — 0,5 шт.

Яичные желтки — 2 шт.

Оливковое масло — 100 мл

Горчица с зернами — 1 ст. л.

Мята — 6 веточек

Приготовление

Разогрейте духовку до 220°C. Промойте мясо и тщательно высушите его бумажным полотенцем. В ступке разотрите перец и соль с 2 ст. л. оливкового масла. Натрите этой смесью мясо. На раскаленной сковороде обжарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки. Переложите на тарелку и дайте отдохнуть 5-10 минут. Очистите и измельчите чеснок, смешайте его с 1 ст. л. горчицы и смажьте мясо. Поместите мясо в утятницу или глубокий противень и запекайте 10 минут при 220°C, затем уменьшите температуру до 150°C и готовьте еще 30-40 минут. Нарежьте мяту. Выдавите сок из половинки лимона. Для соуса взбейте желтки с 1 ст. л. горчицы и лимонным соком до однородной массы. Постепенно влейте 100 мл оливкового масла, продолжая взбивать. Добавьте большую часть мяты в загустевший соус.

Подавайте ростбиф, посыпав оставшейся мятой, с горчичным соусом.

Уточнения

Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина») — блюдо английской кухни, представляющее собой запечённый в духовом шкафу большой кусок говяжьего мяса.



Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).



