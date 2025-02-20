Не только знаменитая Шуба: делаем оригинальный и нежный салат с селёдкой, авокадо и яйцами

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Селёдка — это не только популярный компонент салата "Шуба", но и прекрасная база для создания других оригинальных салатов. Если вы хотите удивить своих гостей новыми вкусовыми сочетаниями, попробуйте приготовить этот салат.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с рыбой и авокадо

Ингредиенты:

Филе сельди — 300 г;

Куриные яйца — 5 шт.;

Авокадо — 2 шт.;

Зеленый лук — 1 пучок;

Майонез — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала подготовьте селедку: удалите кожу, голову, плавники, хвост и внутренности, затем тщательно выберите все кости. Если у вас нет времени на разделку рыбы, можно использовать уже готовое филе. Отварите яйца, остудите их и нарежьте кубиками. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и измельчите мякоть любым способом. Нарежьте селедку и зеленый лук, затем сложите все ингредиенты в салатник. Добавьте майонез и соль, тщательно перемешайте и уберите салат в холодильник для охлаждения.

Благодаря авокадо салат приобретает нежную и кремообразную текстуру. Приятного аппетита!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.



Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

