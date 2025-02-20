Не только знаменитая Шуба: делаем оригинальный и нежный салат с селёдкой, авокадо и яйцами

Селёдка — это не только популярный компонент салата "Шуба", но и прекрасная база для создания других оригинальных салатов. Если вы хотите удивить своих гостей новыми вкусовыми сочетаниями, попробуйте приготовить этот салат.
Ингредиенты:
Приготовление
Благодаря авокадо салат приобретает нежную и кремообразную текстуру. Приятного аппетита!
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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