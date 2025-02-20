Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если бы СССР не развалился, у нас были бы свои Tesla? Вот какие электромобили выпускали в Союзе
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Про уборку забудете: важные правила для поддержания чистоты в доме
Скрытые угрозы: как болезни в грунте влияют на здоровье ваших растений
Ветряная оспа: чем опасен тренд на "ветряночные вечеринки"?
Всё, что вам остаётся — просто наблюдать: как Google знает о вас больше, чем вы сами
Как естественные враги могут спасти фермерский урожай
Канделаки высказалась об успехах российских актёров в Голливуде в стиле Брата-2
В эти стереотипы о русских до сих пор верят в Узбекистане

Не только знаменитая Шуба: делаем оригинальный и нежный салат с селёдкой, авокадо и яйцами

1:13
Еда

Селёдка — это не только популярный компонент салата "Шуба", но и прекрасная база для создания других оригинальных салатов. Если вы хотите удивить своих гостей новыми вкусовыми сочетаниями, попробуйте приготовить этот салат.

Салат с рыбой и авокадо
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с рыбой и авокадо

Ингредиенты:

  • Филе сельди — 300 г;
  • Куриные яйца — 5 шт.;
  • Авокадо — 2 шт.;
  • Зеленый лук — 1 пучок;
  • Майонез — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала подготовьте селедку: удалите кожу, голову, плавники, хвост и внутренности, затем тщательно выберите все кости. Если у вас нет времени на разделку рыбы, можно использовать уже готовое филе.
  2. Отварите яйца, остудите их и нарежьте кубиками. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и измельчите мякоть любым способом.
  3. Нарежьте селедку и зеленый лук, затем сложите все ингредиенты в салатник. Добавьте майонез и соль, тщательно перемешайте и уберите салат в холодильник для охлаждения.

Благодаря авокадо салат приобретает нежную и кремообразную текстуру. Приятного аппетита!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет
Садоводство, цветоводство
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Если бы СССР не развалился, у нас были бы свои Tesla? Вот какие электромобили выпускали в Союзе
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Не только знаменитая Шуба: делаем оригинальный и нежный салат с селёдкой, авокадо и яйцами
Про уборку забудете: важные правила для поддержания чистоты в доме
Скрытые угрозы: как болезни в грунте влияют на здоровье ваших растений
Ветряная оспа: чем опасен тренд на "ветряночные вечеринки"?
Всё, что вам остаётся — просто наблюдать: как Google знает о вас больше, чем вы сами
Как естественные враги могут спасти фермерский урожай
Канделаки высказалась об успехах российских актёров в Голливуде в стиле Брата-2
В эти стереотипы о русских до сих пор верят в Узбекистане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.