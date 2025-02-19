Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только знаменитая Шуба: делаем оригинальный и нежный салат с селёдкой, авокадо и яйцами
Про уборку забудете: важные правила для поддержания чистоты в доме
Скрытые угрозы: как болезни в грунте влияют на здоровье ваших растений
Всё, что вам остаётся — просто наблюдать: как Google знает о вас больше, чем вы сами
Как естественные враги могут спасти фермерский урожай
В эти стереотипы о русских до сих пор верят в Узбекистане
Канделаки высказалась об успехах российских актёров в Голливуде в стиле Брата-2
Платье, которое портит весь образ: пять признаков, что выбор неудачный
Выбираем спорт для ребенка: врач рассказала, что полезно, а что нет

Изысканный творожный пудинг с цукатами: рецепт нежного десерта

1:23
Еда

Творожный пудинг с цукатами — это изысканный десерт, который порадует вас нежным вкусом и приятным ароматом. Это блюдо отлично подойдёт для завершения трапезы и подарит вам незабываемое удовольствие.

Творожный пудинг
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный пудинг

Ингредиенты:

  • Творог — 500 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 50 г;
  • Мука — 50 г;
  • Цукаты — 50 г;
  • Сливочное масло;
  • Ванильный сахар — по вкусу.

Приготовление:

  1. Соедините творог, сахар и ванильный сахар в миске.
  2. Добавьте яйца и тщательно взбейте массу с помощью миксера или венчика.
  3. Постепенно введите муку, продолжая взбивать, чтобы избежать образования комочков.
  4. Измельчите цукаты и добавьте их к творожной смеси.
  5. Растопите сливочное масло и аккуратно вмешайте его в творожную массу.
  6. Переложите творожную смесь в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  8. Выпекайте пудинг в течение 30–40 минут до появления золотистой корочки.

Дайте пудингу немного остыть, прежде чем подавать его на стол.
Подавайте творожный пудинг с цукатами в качестве десерта, украсив его дополнительно цукатами или взбитыми сливками.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Садоводство, цветоводство
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году Аудио 
Как часто поливать спатифиллум?
Садоводство, цветоводство
Как часто поливать спатифиллум? Аудио 
Как пить чай правильно, чтобы он не мешал усвоению полезных веществ
Еда и рецепты
Как пить чай правильно, чтобы он не мешал усвоению полезных веществ Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Не только знаменитая Шуба: делаем оригинальный и нежный салат с селёдкой, авокадо и яйцами
Про уборку забудете: важные правила для поддержания чистоты в доме
Скрытые угрозы: как болезни в грунте влияют на здоровье ваших растений
Всё, что вам остаётся — просто наблюдать: как Google знает о вас больше, чем вы сами
Как естественные враги могут спасти фермерский урожай
В эти стереотипы о русских до сих пор верят в Узбекистане
Канделаки высказалась об успехах российских актёров в Голливуде в стиле Брата-2
Платье, которое портит весь образ: пять признаков, что выбор неудачный
Выбираем спорт для ребенка: врач рассказала, что полезно, а что нет
Депутат Топилин: новые санкции ЕС — признак агонии европейской политики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.