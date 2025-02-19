Изысканный творожный пудинг с цукатами: рецепт нежного десерта

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Творожный пудинг с цукатами — это изысканный десерт, который порадует вас нежным вкусом и приятным ароматом. Это блюдо отлично подойдёт для завершения трапезы и подарит вам незабываемое удовольствие.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный пудинг

Ингредиенты:

Творог — 500 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 50 г;

Мука — 50 г;

Цукаты — 50 г;

Сливочное масло;

Ванильный сахар — по вкусу.

Приготовление:

Соедините творог, сахар и ванильный сахар в миске. Добавьте яйца и тщательно взбейте массу с помощью миксера или венчика. Постепенно введите муку, продолжая взбивать, чтобы избежать образования комочков. Измельчите цукаты и добавьте их к творожной смеси. Растопите сливочное масло и аккуратно вмешайте его в творожную массу. Переложите творожную смесь в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пудинг в течение 30–40 минут до появления золотистой корочки.

Дайте пудингу немного остыть, прежде чем подавать его на стол.

Подавайте творожный пудинг с цукатами в качестве десерта, украсив его дополнительно цукатами или взбитыми сливками.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.

