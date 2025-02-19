Изысканный творожный пудинг с цукатами: рецепт нежного десерта

Творожный пудинг с цукатами — это изысканный десерт, который порадует вас нежным вкусом и приятным ароматом. Это блюдо отлично подойдёт для завершения трапезы и подарит вам незабываемое удовольствие.
Ингредиенты:
Приготовление:
Дайте пудингу немного остыть, прежде чем подавать его на стол.
Подавайте творожный пудинг с цукатами в качестве десерта, украсив его дополнительно цукатами или взбитыми сливками.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом.
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