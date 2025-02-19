Ватрушки, от которых не оторваться — нежная творожная начинка и аромат лимона

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние ватрушки с румяной корочкой, нежной творожной начинкой и лёгким лимонным ароматом — это выпечка, от которой невозможно оторваться! Готовить их несложно, но потребуется немного терпения, ведь дрожжевое тесто должно хорошенько подойти. Зато результат вас точно порадует! Хотите разнообразия? Вместо изюма добавьте ягоды, тушёные яблоки или апельсиновые цукаты.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожные улитки

Ингредиенты (на 12 порций):

Для теста:

— сливочное масло — 100 г

— молоко (2,5%) — 250 мл

— сахар — 130 г

— соль — щепотка

— яйца — 2 шт. + 1 для смазывания

— мука — 500 г

— сухие дрожжи (быстродействующие) — 1 ч. л.

Для начинки:

— творог (сухой, жирный) — 600 г

— сахар — 150 г

— яйца — 2 шт.

— сметана (30%) — 2 ст. л.

— изюм (тёмный) — 1/2 стакана

— цедра 1 лимона

— сахарная пудра — для посыпки

Как приготовить

Шаг 1. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.

Шаг 2. Подогрейте молоко до тёплого состояния, растворите в нём сахар и соль.

Шаг 3. Добавьте яйца и перемешайте венчиком.

Шаг 4. В муку всыпьте дрожжи, затем постепенно добавляйте её в молочную смесь, постоянно размешивая.

Шаг 5. Влейте растопленное масло, замесите мягкое, эластичное тесто. Вымешивайте 5 минут, затем скатайте в шар, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа.

Шаг 6. Приготовьте начинку: протрите творог через сито, затем взбейте его с сахаром и яйцами.

Шаг 7. Добавьте сметану (если начинка слишком густая), лимонную цедру и изюм, перемешайте.

Шаг 8. Когда тесто увеличится вдвое, слегка обомните его, разделите на 12 частей, сформируйте шарики и разложите на противне, застеленном пергаментом. Оставьте на 15 минут.

Шаг 9. Разогрейте духовку до 170 °С. Дном рюмки сделайте углубления в центре каждого шарика, заполните их творожной начинкой.

Шаг 10. Взбейте яйцо с 2 ст. л. воды, смажьте тесто. Выпекайте 25-30 минут до румяности.

Шаг 11. Остудите и присыпьте сахарной пудрой.

Если сметана слишком густая, разбавьте её чайной ложкой молока или воды — это сделает начинку более нежной.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

