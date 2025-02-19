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Мясной хлеб, который можно есть горячим и холодным — невероятно вкусно

2:38
Еда

Этот мясной хлеб, известный как террин, станет отличной закуской как в горячем, так и в холодном виде. Запечённый в духовке, он сохраняет свою сочность и насыщенный вкус. Если дать ему настояться под прессом, он превратится в настоящую мясную пасту для бутербродов. Попробуйте добавить бекон вместо печёночной начинки или заменить оливки черносливом — каждый раз можно создавать новые вариации!

Буженина
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Буженина

Ингредиенты (на 6 порций):
— мясной фарш (говядина, свинина или смешанный) — 500 г
— куриная, индюшачья или утиная печень — 500 г
— оливки без косточек — 400 г
— лук — 400 г
— сливочное масло — 50 г
— яйца (С0) — 2 шт.
— панировочные сухари (без добавок) — 100 г
— соевый соус — 2 ст. л.
— соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить

Шаг 1. Удалите прожилки с печени, нарежьте её небольшими кусочками, залейте соевым соусом, приправьте перцем и оставьте мариноваться в холодильнике.

Шаг 2. Нарежьте лук и обжарьте его в сливочном масле на сильном огне 7-10 минут, периодически помешивая.

Шаг 3. Влейте в сковороду 100 мл воды, доведите до кипения, затем снимите с огня. Перебейте смесь блендером, добавьте сухари и хорошо перемешайте. Вмешайте оливки.

Шаг 4. Соедините фарш с луково-хлебной смесью, добавьте яйца, соль и перец, затем тщательно вымесите.

Шаг 5. Выложите половину фарша в форму для кекса, утрамбовывая его. Затем ровным слоем распределите печень вместе с соевым соусом. Накройте оставшимся фаршем, снова тщательно утрамбовывая.

Шаг 6. Разогрейте духовку до 200°С. Поставьте форму с фаршем в глубокий противень и налейте в него горячую воду так, чтобы форма была погружена минимум на треть. Запекайте 40 минут, пока температура внутри не достигнет 72-74°С.

Шаг 7. Подавайте горячим или остудите, уберите под пресс и оставьте в холодильнике — на следующий день получится плотный, насыщенный террин.

Экспериментируйте с прослойками: вместо печени используйте бекон, чернослив или даже грибы — мясной хлеб легко адаптировать под любой вкус.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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