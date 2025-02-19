Готовлю макаронную запеканку так, что соседи просят рецепт

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас остались макароны со вчерашнего ужина — не спешите их выбрасывать! Из них можно приготовить сытную и ароматную запеканку с грибами, которая понравится всей семье. Блюдо легко адаптируется: вместо шампиньонов можно взять лесные грибы, а помидоры заменить консервированными. Хотите более насыщенный вкус? Добавьте бекон или курицу. Следуйте нашему рецепту, и у вас получится нежная, золотистая запеканка с тягучим сыром!

Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с макаронами

Ингредиенты (на 4 порции):

— макароны (перья, рожки, спиральки) — 300 г

— шампиньоны — 450 г

— томаты — 2 шт.

— лук — 100 г

— чеснок — 2 зубчика

— базилик сушёный — 1 ч. л.

— оливковое масло — 20 мл

— соль, чёрный перец — по вкусу

— сыр твёрдый — 100 г

Для соуса:

— молоко (3,2%) — 500 мл

— сливочное масло — 2 ст. л.

— мука пшеничная — 2 ст. л.

— сыр твёрдый — 100 г

— соль — 2 г

Как приготовить

Шаг 1. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, откиньте на дуршлаг.

Шаг 2. Мелко нарежьте лук и чеснок. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук с чесноком 5-7 минут, пока они не станут мягкими. Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока не выпарится вся жидкость.

Шаг 3. Помидоры залейте кипятком на 2 минуты, затем снимите кожицу и нарежьте кубиками. Выложите к грибам, приправьте базиликом, солью, перцем и тушите 10 минут.

Шаг 4. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и, постоянно помешивая, обжарьте 5 минут. Вливайте молоко порциями, тщательно размешивая венчиком. Доведите до кипения, варите до загустения (около 5 минут). Всыпьте натёртый сыр, перемешайте, пока он полностью не растворится.

Шаг 5. Смешайте макароны с соусом. Половину выложите в форму для запекания, сверху распределите грибную начинку, затем добавьте оставшиеся макароны. Посыпьте натёртым сыром.

Шаг 6. Запекайте при 180 °С 30-40 минут до румяной корочки. Подавайте горячей!

Этот рецепт легко адаптировать под крупные виды пасты, например, каннеллони или большие ракушки. Просто начините их грибной смесью, залейте соусом и запеките!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

