Готовлю пасту болоньезе всего за 35 минут — и гости не верят, что так быстро

Этот рецепт — находка для тех, кто любит вкусную пасту, но не хочет тратить часы на её приготовление. В классическом варианте болоньезе готовят на медленном огне в течение нескольких часов, но в современном ритме жизни на это не всегда хватает времени. Упрощённая версия с куриным фаршем и покупным томатным соусом позволяет сократить время готовки до 35 минут, а вкус остаётся насыщенным и ароматным.
Шаг 1. Подготовка овощей
Очистите лук, чеснок и морковь, нарежьте их мелкими кубиками. Сельдерей промойте от песка и нарежьте такими же кусочками.
Шаг 2. Обжарка овощей
Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло. Выложите овощи и обжаривайте 5 минут на сильном огне, помешивая.
Шаг 3. Добавление фарша
Положите куриный фарш к овощам. Увеличьте огонь до максимума и обжаривайте, разбивая комочки, пока мясо не поменяет цвет.
Шаг 4. Добавление соуса
Влейте томатный соус, перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте тушиться.
Шаг 5. Варка макарон
Вскипятите 3-5 литров воды, добавьте 2 ст. л. соли и выложите макароны. Варите на сильном огне, часто помешивая, но не доваривайте 2 минуты до готовности.
Шаг 6. Завершение приготовления
Добавьте половник воды от макарон в соус, увеличьте огонь. Откиньте макароны на дуршлаг и выложите их в кипящий соус. Перемешайте и готовьте ещё 2 минуты.
Шаг 7. Подача
Горячую пасту разложите по тарелкам, посыпьте тёртым пармезаном и украсьте свежим базиликом.
Этот быстрый и простой рецепт позволит насладиться настоящей итальянской пастой даже в будний день.
Со́ус болонье́зе (итал. ragù alla bolognese) — блюдо итальянского происхождения, разновидность сервировки пасты, а также используемый при такой сервировке мясной соус.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?