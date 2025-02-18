Готовлю пасту болоньезе всего за 35 минут — и гости не верят, что так быстро

3:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — находка для тех, кто любит вкусную пасту, но не хочет тратить часы на её приготовление. В классическом варианте болоньезе готовят на медленном огне в течение нескольких часов, но в современном ритме жизни на это не всегда хватает времени. Упрощённая версия с куриным фаршем и покупным томатным соусом позволяет сократить время готовки до 35 минут, а вкус остаётся насыщенным и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паста болоньезе

Ингредиенты (на 4 порции):

400 г макарон (тальятелле, папарделле, ригатони или фетучини)

400 г куриного фарша

1 банка томатного соуса с базиликом (400 г)

1 большая морковь (200 г)

1 упаковка черешкового сельдерея (400 г)

1 большая луковица (200 г)

4 зубчика чеснока (20 г)

4 ст. л. растительного масла (60 мл)

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Тертый пармезан и свежий базилик — для подачи

Приготовление:

Шаг 1. Подготовка овощей

Очистите лук, чеснок и морковь, нарежьте их мелкими кубиками. Сельдерей промойте от песка и нарежьте такими же кусочками.

Шаг 2. Обжарка овощей

Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло. Выложите овощи и обжаривайте 5 минут на сильном огне, помешивая.

Шаг 3. Добавление фарша

Положите куриный фарш к овощам. Увеличьте огонь до максимума и обжаривайте, разбивая комочки, пока мясо не поменяет цвет.

Шаг 4. Добавление соуса

Влейте томатный соус, перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте тушиться.

Шаг 5. Варка макарон

Вскипятите 3-5 литров воды, добавьте 2 ст. л. соли и выложите макароны. Варите на сильном огне, часто помешивая, но не доваривайте 2 минуты до готовности.

Шаг 6. Завершение приготовления

Добавьте половник воды от макарон в соус, увеличьте огонь. Откиньте макароны на дуршлаг и выложите их в кипящий соус. Перемешайте и готовьте ещё 2 минуты.

Шаг 7. Подача

Горячую пасту разложите по тарелкам, посыпьте тёртым пармезаном и украсьте свежим базиликом.

Полезные советы:

Если хотите получить более густой соус, готовьте его в мультиварке.

Лучше использовать макароны с шероховатой поверхностью, чтобы соус лучше сцеплялся с ними.

Вместо куриного фарша можно взять индейку — она тоже отлично сочетается с томатным соусом.

Этот быстрый и простой рецепт позволит насладиться настоящей итальянской пастой даже в будний день.

Уточнения

Со́ус болонье́зе (итал. ragù alla bolognese) — блюдо итальянского происхождения, разновидность сервировки пасты, а также используемый при такой сервировке мясной соус.

