Только 3 ингредиента! Эти домашние ириски напомнят вам вкус детства

Когда хочется чего-то сладкого, а дома только сахар, сметана и сливочное масло, это не повод отказывать себе в удовольствии! Всего 30 минут, и у вас на столе будут те самые ириски, знакомые с детства.
Шаг 1. Варим основу
Смешайте сметану и сахар в сотейнике, поставьте на сильный огонь и непрерывно помешивайте венчиком.
Шаг 2. Добавляем масло
Когда масса приобретёт бежевый оттенок, добавьте размягчённое сливочное масло.
Шаг 3. Доводим до карамели
Продолжайте варить и мешать, пока смесь не станет карамельного цвета.
Шаг 4. Формируем ириски
Вылейте карамель на пергаментную бумагу в контейнер и оставьте на 30 минут до полного застывания.
Шаг 5. Нарезаем и упаковываем
Разрежьте пласт на кусочки и заверните в пергамент для удобного хранения.
Готово! Теперь у вас есть нежные домашние ириски, которые тают во рту.
Ири́с — помадная масса, получаемая при уваривании сгущённого молока с сахаром, мелассой (патокой) и жиром (сливочным или растительным маслом либо маргарином). В порционном виде продаётся как конфеты.
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