Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макрон сдал назад. Франция не готовится отправлять наземные войска
Тревога среди ветеринаров: породы кошек, которые могут нападать на детей
Как выбрать идеальный лосьон для тела: пройдите наш простой тест из 5 вопросов
Почему стоит вырастить зеленец: польза для здоровья и дома
Мама Тимати о внучке: не переживайте, Алиса не будет певицей
Где здоровье встречается с комфортом: уникальные процедуры на термальных курортах Венгрии
Великая Китайская стена старше на 300 лет: открытие, которое меняет историю
Золотой резерв: Россия и Китай вовремя провели финансовый манёвр
Топ-10 купе 2025: автомобили, которые заставят ваше сердце биться чаще

Только 3 ингредиента! Эти домашние ириски напомнят вам вкус детства

1:13
Еда

Когда хочется чего-то сладкого, а дома только сахар, сметана и сливочное масло, это не повод отказывать себе в удовольствии! Всего 30 минут, и у вас на столе будут те самые ириски, знакомые с детства.

Ириски
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ириски

Что понадобится?

  • Сахар — 200 г
  • Сметана — 200 г
  • Сливочное масло — 30 г

Как приготовить домашние ириски?

Шаг 1. Варим основу

Смешайте сметану и сахар в сотейнике, поставьте на сильный огонь и непрерывно помешивайте венчиком.

Шаг 2. Добавляем масло

Когда масса приобретёт бежевый оттенок, добавьте размягчённое сливочное масло.

Шаг 3. Доводим до карамели

Продолжайте варить и мешать, пока смесь не станет карамельного цвета.

Шаг 4. Формируем ириски

Вылейте карамель на пергаментную бумагу в контейнер и оставьте на 30 минут до полного застывания.

Шаг 5. Нарезаем и упаковываем

Разрежьте пласт на кусочки и заверните в пергамент для удобного хранения.

Готово! Теперь у вас есть нежные домашние ириски, которые тают во рту.

Уточнения

Ири́с — помадная масса, получаемая при уваривании сгущённого молока с сахаром, мелассой (патокой) и жиром (сливочным или растительным маслом либо маргарином). В порционном виде продаётся как конфеты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Садоводство, цветоводство
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Только 3 ингредиента! Эти домашние ириски напомнят вам вкус детства
Макрон сдал назад. Франция не готовится отправлять наземные войска
Тревога среди ветеринаров: породы кошек, которые могут нападать на детей
Как выбрать идеальный лосьон для тела: пройдите наш простой тест из 5 вопросов
Почему стоит вырастить зеленец: польза для здоровья и дома
Где здоровье встречается с комфортом: уникальные процедуры на термальных курортах Венгрии
Золотой резерв: Россия и Китай вовремя провели финансовый манёвр
Великая Китайская стена старше на 300 лет: открытие, которое меняет историю
Мама Тимати о внучке: не переживайте, Алиса не будет певицей
Топ-10 купе 2025: автомобили, которые заставят ваше сердце биться чаще
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.