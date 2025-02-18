Только 3 ингредиента! Эти домашние ириски напомнят вам вкус детства

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то сладкого, а дома только сахар, сметана и сливочное масло, это не повод отказывать себе в удовольствии! Всего 30 минут, и у вас на столе будут те самые ириски, знакомые с детства.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ириски

Что понадобится?

Сахар — 200 г

Сметана — 200 г

Сливочное масло — 30 г

Как приготовить домашние ириски?

Шаг 1. Варим основу

Смешайте сметану и сахар в сотейнике, поставьте на сильный огонь и непрерывно помешивайте венчиком.

Шаг 2. Добавляем масло

Когда масса приобретёт бежевый оттенок, добавьте размягчённое сливочное масло.

Шаг 3. Доводим до карамели

Продолжайте варить и мешать, пока смесь не станет карамельного цвета.

Шаг 4. Формируем ириски

Вылейте карамель на пергаментную бумагу в контейнер и оставьте на 30 минут до полного застывания.

Шаг 5. Нарезаем и упаковываем

Разрежьте пласт на кусочки и заверните в пергамент для удобного хранения.

Готово! Теперь у вас есть нежные домашние ириски, которые тают во рту.

Уточнения

Ири́с — помадная масса, получаемая при уваривании сгущённого молока с сахаром, мелассой (патокой) и жиром (сливочным или растительным маслом либо маргарином). В порционном виде продаётся как конфеты.

