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Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке

2:07
Еда

Эти пирожки получаются удивительно нежными и долго не черствеют благодаря молочному тесту. Оно слегка сладковатое, поэтому идеально подходит для выпечки к чаю. В отличие от теста на воде или кефире, молочное делает пирожки особенно мягкими и ароматными.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Тесто на молоке дольше остаётся свежим.
  • Простые ингредиенты, которые всегда есть на кухне. Идеальная основа для любой начинки!

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Мука пшеничная — 400 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.
  • Молоко — 250 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка

Все ингредиенты достаньте из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры. Молоко слегка подогрейте, муку просейте.

Шаг 2. Опара

  • Взбейте яйцо, влейте тёплое молоко.
  • Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте до растворения.
  • Влейте масло, снова размешайте.
  • Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Шаг 3. Тесто

  • Всыпьте соль.
  • Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто.
  • Когда оно станет мягким и эластичным, сформируйте шар, накройте полотенцем.
  • Оставьте на 1 час, затем обомните.

Шаг 4. Лепка и выпечка

  • Разделите тесто, сформируйте пирожки с любимой начинкой.
  • Выпекайте при 200°C 20-30 минут.

Совет: начинка может быть любой, но учитывайте, что тесто слегка сладкое, поэтому идеально подойдёт творог, яблоки, ягоды или картошка с грибами.

  • Пышные и мягкие пирожки, которые дольше остаются свежими.
  • Простое и удобное тесто для любых начинок.
  • Ароматная домашняя выпечка, как у бабушки!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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