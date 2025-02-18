Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти пирожки получаются удивительно нежными и долго не черствеют благодаря молочному тесту. Оно слегка сладковатое, поэтому идеально подходит для выпечки к чаю. В отличие от теста на воде или кефире, молочное делает пирожки особенно мягкими и ароматными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Тесто на молоке дольше остаётся свежим.

Простые ингредиенты, которые всегда есть на кухне. Идеальная основа для любой начинки!

Ингредиенты (на 10 порций):

Мука пшеничная — 400 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

Молоко — 250 мл

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка

Все ингредиенты достаньте из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры. Молоко слегка подогрейте, муку просейте.

Шаг 2. Опара

Взбейте яйцо, влейте тёплое молоко.

Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте до растворения.

Влейте масло, снова размешайте.

Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Шаг 3. Тесто

Всыпьте соль.

Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто.

Когда оно станет мягким и эластичным, сформируйте шар, накройте полотенцем.

Оставьте на 1 час, затем обомните.

Шаг 4. Лепка и выпечка

Разделите тесто, сформируйте пирожки с любимой начинкой.

Выпекайте при 200°C 20-30 минут.

Совет: начинка может быть любой, но учитывайте, что тесто слегка сладкое, поэтому идеально подойдёт творог, яблоки, ягоды или картошка с грибами.

Пышные и мягкие пирожки, которые дольше остаются свежими.

Простое и удобное тесто для любых начинок.

Ароматная домашняя выпечка, как у бабушки!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

