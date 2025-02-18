Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке

Эти пирожки получаются удивительно нежными и долго не черствеют благодаря молочному тесту. Оно слегка сладковатое, поэтому идеально подходит для выпечки к чаю. В отличие от теста на воде или кефире, молочное делает пирожки особенно мягкими и ароматными.
Шаг 1. Подготовка
Все ингредиенты достаньте из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры. Молоко слегка подогрейте, муку просейте.
Шаг 2. Опара
Шаг 3. Тесто
Шаг 4. Лепка и выпечка
Совет: начинка может быть любой, но учитывайте, что тесто слегка сладкое, поэтому идеально подойдёт творог, яблоки, ягоды или картошка с грибами.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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