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Всю жизнь переплачивали за соль, а оказалось, что полезнее самая дешёвая

1:28
Еда

Полезная соль — это не миф и не рекламный трюк. Некоторые её виды действительно меньше вредят организму. Однако платить за дорогие варианты нет смысла, утверждает диетолог Марият Мухина.

соль
Фото: pxhere
соль

Дорогая соль — не всегда лучшая

Мы привыкли считать, что чем продукт дороже, тем он полезнее. Но в случае с солью это не так. В интервью врач объяснила, что гималайская розовая или чёрная соль мало чем отличается от обычной. Более того, под их видом россиянам могут продавать фальсификат, подкрашенный химическими добавками, например марганцовкой.

Морская соль — есть ли польза

Многие считают морскую соль более натуральной, но в ней есть серьёзный недостаток. Сейчас в морской воде всё чаще находят частицы микропластика, которые оседают и в соли. Врач предупреждает: микропластик не выводится из организма и может накапливаться, влияя на здоровье.

Какую соль лучше выбрать

По словам эксперта, самая полезная соль — это обычная йодированная. Она содержит важный для организма йод и не несёт в себе скрытых рисков. Главное правило — не употреблять больше 5 г соли в день, чтобы не перегружать организм.

Так что не стоит переплачивать за дорогую соль — иногда самый простой вариант оказывается самым лучшим.

Уточнения

Ио́д — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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