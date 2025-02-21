Всю жизнь переплачивали за соль, а оказалось, что полезнее самая дешёвая

Полезная соль — это не миф и не рекламный трюк. Некоторые её виды действительно меньше вредят организму. Однако платить за дорогие варианты нет смысла, утверждает диетолог Марият Мухина.
Мы привыкли считать, что чем продукт дороже, тем он полезнее. Но в случае с солью это не так. В интервью врач объяснила, что гималайская розовая или чёрная соль мало чем отличается от обычной. Более того, под их видом россиянам могут продавать фальсификат, подкрашенный химическими добавками, например марганцовкой.
Многие считают морскую соль более натуральной, но в ней есть серьёзный недостаток. Сейчас в морской воде всё чаще находят частицы микропластика, которые оседают и в соли. Врач предупреждает: микропластик не выводится из организма и может накапливаться, влияя на здоровье.
По словам эксперта, самая полезная соль — это обычная йодированная. Она содержит важный для организма йод и не несёт в себе скрытых рисков. Главное правило — не употреблять больше 5 г соли в день, чтобы не перегружать организм.
Так что не стоит переплачивать за дорогую соль — иногда самый простой вариант оказывается самым лучшим.
Ио́д — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.
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