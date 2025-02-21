Колбаса, которую я обходил стороной, оказалась единственной, которую можно есть без вреда

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Колбасные изделия давно заработали репутацию вредных продуктов, и врачи редко говорят о них в позитивном ключе. Но, как оказалось, среди них есть одно исключение! В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Сергей Агапкин рассказал, какую колбасу можно есть без вреда для здоровья.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

Почему именно ливерная колбаса

Основная проблема колбасы — это состав, в который часто входят консерванты, усилители вкуса и сомнительные добавки. Но ливерная колбаса выгодно отличается, потому что её основа — печень.

Чем полезна ливерная колбаса

Железо — помогает бороться с анемией и поддерживает здоровье крови.

Витамин B12 — необходим для работы нервной системы и энергии.

Однако здесь есть важный нюанс: настоящая ливерная колбаса высшего сорта должна содержать печень. Не все производители используют качественное сырьё, поэтому перед покупкой стоит внимательно изучать состав на этикетке.

Выходит, что ливерная колбаса — это редкое исключение из правил. Главное — выбирать качественный продукт и не злоупотреблять его количеством!

Уточнения

Ли́верная колбаса — колбасное изделие из фарша, полученного из термически обработанного сырья — предварительно отваренного или бланшированного мяса и субпродуктов.

