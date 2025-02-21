Вкусно, но не всегда полезно: в каких случаях азиатские супы могут навредить

Азиатская кухня давно завоевала популярность в России, и супы — одни из самых востребованных блюд. Яркий вкус, необычные ингредиенты и экзотические специи привлекают многих. Но что насчет влияния на организм? Диетолог Анна Белоусова в интервью объяснила, кому и какие супы стоит есть с осторожностью.
Этот знаменитый вьетнамский суп с говядиной лучше пробовать разово. Людям с гастритом и язвой стоит избегать его из-за насыщенного бульона и специй. Адаптированные европейские версии могут быть мягче, но всё же остаются тяжелыми для пищеварения.
Популярный японский мисо-суп с водорослями и тофу диетолог называет "разгоняющим пищеварение", но не полноценным блюдом. Он скорее выступает в роли аперитива, но не заменит полноценный приём пищи.
Рис занимает важное место в азиатской кухне, но супы на его основе содержат слишком много крахмала. Их можно есть, но редко и маленькими порциями. По словам эксперта, сюда же относятся и другие крахмалистые супы, такие как харчо или шурпа.
Тайский том ям можно считать полезным благодаря морепродуктам, которые богаты йодом и полиненасыщенными жирными кислотами. Однако людям с повышенным уровнем холестерина стоит выбирать облегчённые версии, так как кальмары и некоторые другие морепродукты содержат почти столько же холестерина, сколько мясо.
Азиатские супы могут быть полезны, но важно учитывать их состав и влияние на организм. Главное — знать меру и выбирать рецепты, подходящие именно вам.
Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?