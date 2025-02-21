Вкусно, но не всегда полезно: в каких случаях азиатские супы могут навредить

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Азиатская кухня давно завоевала популярность в России, и супы — одни из самых востребованных блюд. Яркий вкус, необычные ингредиенты и экзотические специи привлекают многих. Но что насчет влияния на организм? Диетолог Анна Белоусова в интервью объяснила, кому и какие супы стоит есть с осторожностью.

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Фо бо — не для всех

Этот знаменитый вьетнамский суп с говядиной лучше пробовать разово. Людям с гастритом и язвой стоит избегать его из-за насыщенного бульона и специй. Адаптированные европейские версии могут быть мягче, но всё же остаются тяжелыми для пищеварения.

Мисо-суп — лёгкий, но "пустой"

Популярный японский мисо-суп с водорослями и тофу диетолог называет "разгоняющим пищеварение", но не полноценным блюдом. Он скорее выступает в роли аперитива, но не заменит полноценный приём пищи.

Супы с рисом — не так полезны, как кажется

Рис занимает важное место в азиатской кухне, но супы на его основе содержат слишком много крахмала. Их можно есть, но редко и маленькими порциями. По словам эксперта, сюда же относятся и другие крахмалистые супы, такие как харчо или шурпа.

Том ям — источник йода, но не для всех

Тайский том ям можно считать полезным благодаря морепродуктам, которые богаты йодом и полиненасыщенными жирными кислотами. Однако людям с повышенным уровнем холестерина стоит выбирать облегчённые версии, так как кальмары и некоторые другие морепродукты содержат почти столько же холестерина, сколько мясо.

Азиатские супы могут быть полезны, но важно учитывать их состав и влияние на организм. Главное — знать меру и выбирать рецепты, подходящие именно вам.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



