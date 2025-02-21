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Наша семья всегда думала, что капуста — суперфуд, но оказалось, что она не для всех

2:09
Еда

Капуста считается одним из самых полезных овощей. Она богата клетчаткой, антиоксидантами и ценными минералами. Однако далеко не всем людям стоит употреблять её в больших количествах — иногда она может навредить здоровью.

Капуста
Фото: Own work by Yosri
Капуста

Сколько капусты можно съедать в день?

Даже относительно здоровым людям не стоит превышать суточную норму. Как рассказал токсиколог Михаил Кутушов в беседе с "Доктор Питер", оптимальная порция капусты для взрослого человека — не более 300 г в день. А вот пожилым людям лучше ограничиться 100 г, так как с возрастом пищеварительная система становится более чувствительной.

Кому стоит отказаться от капусты

  1. Людям с заболеваниями щитовидной железы
    Капуста содержит готрогены — вещества, которые могут влиять на выработку гормонов щитовидной железы. Особенно осторожными должны быть люди с гипотиреозом и другими эндокринными нарушениями.

  2. Тем, кто страдает гастритом и язвой
    При воспалительных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки капуста способна раздражать слизистую оболочку. Это может вызвать неприятные симптомы — боли, изжогу, чувство тяжести.

  3. Людям с заболеваниями поджелудочной железы
    Клетчатка, которой богата капуста, может быть тяжёлой для переваривания, особенно при панкреатите и других воспалительных процессах в поджелудочной железе. В таких случаях капуста может усилить вздутие, боли и другие неприятные симптомы.

Как есть капусту без вреда

Если у вас нет противопоказаний, но овощ вызывает дискомфорт, попробуйте термическую обработку: тушёная или варёная капуста переваривается легче, чем сырая. Также можно есть квашеную капусту, так как в ней меньше грубой клетчатки, но при этом много полезных пробиотиков.

Несмотря на свою пользу, капуста подходит не всем. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или щитовидной железой, лучше проконсультироваться с врачом перед включением этого овоща в рацион.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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