Наша семья всегда думала, что капуста — суперфуд, но оказалось, что она не для всех

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста считается одним из самых полезных овощей. Она богата клетчаткой, антиоксидантами и ценными минералами. Однако далеко не всем людям стоит употреблять её в больших количествах — иногда она может навредить здоровью.

Фото: Own work by Yosri Капуста

Сколько капусты можно съедать в день?

Даже относительно здоровым людям не стоит превышать суточную норму. Как рассказал токсиколог Михаил Кутушов в беседе с "Доктор Питер", оптимальная порция капусты для взрослого человека — не более 300 г в день. А вот пожилым людям лучше ограничиться 100 г, так как с возрастом пищеварительная система становится более чувствительной.

Кому стоит отказаться от капусты

Людям с заболеваниями щитовидной железы

Капуста содержит готрогены — вещества, которые могут влиять на выработку гормонов щитовидной железы. Особенно осторожными должны быть люди с гипотиреозом и другими эндокринными нарушениями. Тем, кто страдает гастритом и язвой

При воспалительных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки капуста способна раздражать слизистую оболочку. Это может вызвать неприятные симптомы — боли, изжогу, чувство тяжести. Людям с заболеваниями поджелудочной железы

Клетчатка, которой богата капуста, может быть тяжёлой для переваривания, особенно при панкреатите и других воспалительных процессах в поджелудочной железе. В таких случаях капуста может усилить вздутие, боли и другие неприятные симптомы.

Как есть капусту без вреда

Если у вас нет противопоказаний, но овощ вызывает дискомфорт, попробуйте термическую обработку: тушёная или варёная капуста переваривается легче, чем сырая. Также можно есть квашеную капусту, так как в ней меньше грубой клетчатки, но при этом много полезных пробиотиков.

Несмотря на свою пользу, капуста подходит не всем. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или щитовидной железой, лучше проконсультироваться с врачом перед включением этого овоща в рацион.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



