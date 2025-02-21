Магниевый дефицит больше не страшен — сладкий способ его восполнить

Недостаток магния может привести к судорогам, тромбам, проблемам с сердцем и другим серьезным заболеваниям. Обычно этот элемент рекомендуют получать из отрубей, кунжута или какао, но есть более вкусный способ обогатить организм магнием.
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Сергей Агапкин поделился простым рецептом конфет, которые помогут избежать дефицита магния. Для приготовления понадобятся:
Ведущий программы Михаил Полицеймако назвал рецепт "настоящей сенсацией". Достаточно съедать всего 30-50 граммов таких конфет в день, чтобы избежать нехватки магния.
Этот десерт не только полезен, но и заменит вредные сладости. Теперь бороться с дефицитом магния можно с удовольствием!
Ма́гний — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?