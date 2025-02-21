Магниевый дефицит больше не страшен — сладкий способ его восполнить

Недостаток магния может привести к судорогам, тромбам, проблемам с сердцем и другим серьезным заболеваниям. Обычно этот элемент рекомендуют получать из отрубей, кунжута или какао, но есть более вкусный способ обогатить организм магнием.

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В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Сергей Агапкин поделился простым рецептом конфет, которые помогут избежать дефицита магния. Для приготовления понадобятся:

кунжут

гранулированные отруби

темный шоколад

шпажки

Как приготовить полезные конфеты

Растопить темный шоколад на водяной бане. Насадить отруби на шпажки. Окунуть их сначала в горячий шоколад, затем — в кунжут. Оставить остывать.

Ведущий программы Михаил Полицеймако назвал рецепт "настоящей сенсацией". Достаточно съедать всего 30-50 граммов таких конфет в день, чтобы избежать нехватки магния.

Этот десерт не только полезен, но и заменит вредные сладости. Теперь бороться с дефицитом магния можно с удовольствием!

Уточнения

Ма́гний — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.



