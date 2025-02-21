Я тоже ел сухофрукты без промывки, пока не узнал этот шокирующий факт

Сухофрукты — это не только вкусное лакомство, но и источник витаминов в холодное время года. Однако их польза может обернуться вредом, если не уделять внимание правильной обработке.
До того как попасть на ваш стол, сухофрукты проходят долгий путь: их сушат, перевозят, хранят на складах, фасуют в упаковки или мешки. За это время на них накапливаются пыль, болезнетворные микроорганизмы и аллергены.
Как объяснила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с «Едим Дома», сухофрукты необходимо не просто промывать, а замачивать в холодной воде на 15–20 минут. Это помогает удалить грязь, пестициды и потенциально опасные вещества.
Этот простой ритуал поможет не только сохранить пользу сухофруктов, но и обезопасить организм от нежелательных последствий.
Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).
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