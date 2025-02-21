Я тоже ел сухофрукты без промывки, пока не узнал этот шокирующий факт

Сухофрукты — это не только вкусное лакомство, но и источник витаминов в холодное время года. Однако их польза может обернуться вредом, если не уделять внимание правильной обработке.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Почему сухофрукты нужно мыть и замачивать

До того как попасть на ваш стол, сухофрукты проходят долгий путь: их сушат, перевозят, хранят на складах, фасуют в упаковки или мешки. За это время на них накапливаются пыль, болезнетворные микроорганизмы и аллергены.

Как объяснила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с «Едим Дома», сухофрукты необходимо не просто промывать, а замачивать в холодной воде на 15–20 минут. Это помогает удалить грязь, пестициды и потенциально опасные вещества.

Какие опасности могут скрываться на сухофруктах

Грибковые инфекции и бактерии. Из-за неправильного хранения плоды могут быть подвержены воздействию грызунов и насекомых, которые переносят опасные заболевания.

Из-за неправильного хранения плоды могут быть подвержены воздействию грызунов и насекомых, которые переносят опасные заболевания. Канцерогенные вещества. Плесневые грибки могут выделять афлатоксин — вещество, способное накапливаться в печени и провоцировать онкологические заболевания.

Плесневые грибки могут выделять афлатоксин — вещество, способное накапливаться в печени и провоцировать онкологические заболевания. Химическая обработка. На крупных производствах сухофрукты обрабатывают диоксидом серы, который продлевает срок хранения, но может вызывать аллергические реакции, особенно у астматиков, детей и людей с чувствительным ЖКТ.

Как правильно обрабатывать сухофрукты

Промыть плоды под прохладной или теплой проточной водой. Замочить в холодной воде на 15–20 минут, чтобы вывести диоксид серы и другие примеси. Повторно промыть перед употреблением.

Этот простой ритуал поможет не только сохранить пользу сухофруктов, но и обезопасить организм от нежелательных последствий.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).



