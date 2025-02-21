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Секрет мужского здоровья прост — и он лежит на прилавке магазина

1:15
Еда

Мы часто грызём семечки просто ради удовольствия, не задумываясь об их пользе. Однако тыквенные семена — это не просто перекус, а настоящий источник здоровья, особенно для мужчин.

семечки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
семечки

Секрет в составе

Тыквенные семечки богаты цинком и селеном — двумя микроэлементами, жизненно важными для мужского здоровья. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" подчеркнул, что селен способствует работе сердца и может снижать риск развития рака простаты.

В странах с дефицитом этих элементов мужчины живут меньше, чем в регионах, где их достаточно. Вот почему так важно получать селен и цинк в нужном количестве.

Что нужно знать о цинке и селене

  • Селен лучше усваивается вместе с пищей, а не в виде таблеток.
  • Цинк играет ключевую роль в половом созревании и поддержании мужского здоровья, но его избыток может навредить.
  • Перед приёмом добавок с цинком важно проконсультироваться с врачом.

Включая тыквенные семечки в рацион, можно поддерживать баланс этих микроэлементов естественным способом.

Уточнения

Се́мечки подсо́лнечника — семена подсолнечника однолетнего (Helianthus annuus), используемые, в первую очередь, для производства подсолнечного масла, которое затем употребляется для приготовления пищи или для технических нужд. 

Селе́н (химический символ — Se, от лат. Selenium) — химический элемент 16-й группы (по короткопериодной форме — главной подгруппы шестой группы, VIA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 34.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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