Секрет мужского здоровья прост — и он лежит на прилавке магазина

Мы часто грызём семечки просто ради удовольствия, не задумываясь об их пользе. Однако тыквенные семена — это не просто перекус, а настоящий источник здоровья, особенно для мужчин.
Тыквенные семечки богаты цинком и селеном — двумя микроэлементами, жизненно важными для мужского здоровья. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" подчеркнул, что селен способствует работе сердца и может снижать риск развития рака простаты.
В странах с дефицитом этих элементов мужчины живут меньше, чем в регионах, где их достаточно. Вот почему так важно получать селен и цинк в нужном количестве.
Включая тыквенные семечки в рацион, можно поддерживать баланс этих микроэлементов естественным способом.
Се́мечки подсо́лнечника — семена подсолнечника однолетнего (Helianthus annuus), используемые, в первую очередь, для производства подсолнечного масла, которое затем употребляется для приготовления пищи или для технических нужд.
Селе́н (химический символ — Se, от лат. Selenium) — химический элемент 16-й группы (по короткопериодной форме — главной подгруппы шестой группы, VIA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 34.
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