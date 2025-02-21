Как сделать ажурные блины за 5 минут без лишних усилий

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — любимое угощение многих, но почему бы не сделать их не только вкусными, но и невероятно красивыми? Секрет прост: вместо привычного теста на половник попробуйте использовать пластиковую бутылку. С её помощью можно создать настоящие кружевные шедевры, даже если вы не профессиональный кулинар.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные блины

Что понадобится для необычных блинов

Для приготовления вам потребуется:

1 стакан муки

1 стакан молока

2 яйца

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. сахара

щепотка соли

пластиковая бутылка с широким горлышком

Как приготовить кружевные блинчики

В бутылку насыпьте разрыхлитель, сахар, соль и муку. В отдельной миске смешайте яйца, молоко и масло. Используя воронку, влейте жидкость в бутылку. Плотно закройте крышкой и тщательно встряхните, чтобы тесто стало однородным. В крышке проделайте отверстие диаметром около 5 мм. Разогрейте сковороду, смажьте её маслом. Выдавливайте тесто из бутылки, создавая узоры. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Как подать такие блины

Благодаря особенной текстуре кружевные блины выглядят эффектно даже без дополнительных украшений. Но их можно свернуть в трубочки, сформировать гнезда и дополнить ягодами, фруктами, сметаной, медом или вареньем.

Попробуйте этот метод — и ваши блины точно удивят всех за столом!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.



