Как сделать ажурные блины за 5 минут без лишних усилий

Блины — любимое угощение многих, но почему бы не сделать их не только вкусными, но и невероятно красивыми? Секрет прост: вместо привычного теста на половник попробуйте использовать пластиковую бутылку. С её помощью можно создать настоящие кружевные шедевры, даже если вы не профессиональный кулинар.
Для приготовления вам потребуется:
Благодаря особенной текстуре кружевные блины выглядят эффектно даже без дополнительных украшений. Но их можно свернуть в трубочки, сформировать гнезда и дополнить ягодами, фруктами, сметаной, медом или вареньем.
Попробуйте этот метод — и ваши блины точно удивят всех за столом!
Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
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