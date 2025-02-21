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Как сделать ажурные блины за 5 минут без лишних усилий

1:38
Еда

Блины — любимое угощение многих, но почему бы не сделать их не только вкусными, но и невероятно красивыми? Секрет прост: вместо привычного теста на половник попробуйте использовать пластиковую бутылку. С её помощью можно создать настоящие кружевные шедевры, даже если вы не профессиональный кулинар.

Фаршированные блины
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные блины

Что понадобится для необычных блинов

Для приготовления вам потребуется:

  • 1 стакан муки
  • 1 стакан молока
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. сахара
  • щепотка соли
  • пластиковая бутылка с широким горлышком

Как приготовить кружевные блинчики

  1. В бутылку насыпьте разрыхлитель, сахар, соль и муку.
  2. В отдельной миске смешайте яйца, молоко и масло.
  3. Используя воронку, влейте жидкость в бутылку.
  4. Плотно закройте крышкой и тщательно встряхните, чтобы тесто стало однородным.
  5. В крышке проделайте отверстие диаметром около 5 мм.
  6. Разогрейте сковороду, смажьте её маслом.
  7. Выдавливайте тесто из бутылки, создавая узоры.
  8. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Как подать такие блины

Благодаря особенной текстуре кружевные блины выглядят эффектно даже без дополнительных украшений. Но их можно свернуть в трубочки, сформировать гнезда и дополнить ягодами, фруктами, сметаной, медом или вареньем.

Попробуйте этот метод — и ваши блины точно удивят всех за столом!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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