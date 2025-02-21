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Моя жена была уверена, что белокочанная капуста полезнее, пока я не рассказал ей правду

1:32
Еда

Капуста — один из самых доступных и полезных овощей, который можно есть круглый год. Но какой сорт окажется более насыщенным витаминами и полезными веществами?

Разные виды капусты
Фото: Freepik by 8photo
Разные виды капусты

Белая против красной: в чём разница

На прилавках чаще всего можно встретить белокочанную и краснокочанную капусту. Оба вида считаются почти взаимозаменяемыми, однако есть важные отличия.

Как отмечает токсиколог Михаил Кутушов, краснокочанная капуста содержит больше витамина С и антиоксидантов. Её насыщенный цвет обусловлен антоцианами — это вещества, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают бороться со свободными радикалами.

Главное преимущество белокочанной капусты

Белокочанная капуста, в свою очередь, богаче клетчаткой. Это значит, что она лучше помогает пищеварению, способствует очищению кишечника и снижает уровень "плохого" холестерина.

Сколько капусты нужно есть

По данным издания "Доктор Питер", оптимальное количество капусты в рационе — от 100 до 300 г в день. Причём в идеале её стоит употреблять в свежем виде, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Чтобы получить от капусты максимум пользы, можно чередовать оба вида в своём рационе. Белокочанная обеспечит организм клетчаткой, а краснокочанная подарит дополнительную порцию антиоксидантов и витамина С.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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