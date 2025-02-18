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Засохший сыр как новый: 4 лайфхака, которые вернут ему мягкость и вкус

2:07
Еда

Сыр присутствует практически в каждом холодильнике и играет важную роль в приготовлении бутербродов, закусок, салатов и вторых блюд. Но что делать, если кусочек молочного продукта стал жёстким? Существует несколько способов его "оживить".

тёртый сыр
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
тёртый сыр

Один из самых простых методов размягчения засохшего сыра — использование молока. Поместите засохший кусок в миску и залейте молоком так, чтобы оно полностью его покрывало. Оставьте на 2-3 часа, периодически переворачивая сыр. После этого аккуратно промокните его бумажным полотенцем. Этот способ особенно эффективен для твёрдых сортов, таких как чеддер или пармезан, как упомянули на YouTube-канале "Everything Homemade".

Паровая баня — еще один отличный вариант размягчить сыр, не потеряв его вкусовые качества. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения, затем уменьшите огонь. Поместите сыр в металлическую миску или дуршлаг и установите его над кастрюлей так, чтобы он не касался воды. Накройте крышкой и оставьте на 5-10 минут. Пара сделает сыр более мягким и пластичным.

Микроволновая печь — быстрый способ вернуть сыру мягкость, но будьте осторожны, чтобы не перегреть продукт. Положите кусочек на подходящую тарелку, накройте влажным бумажным полотенцем и включите микроволновку на низкой мощности на 15-20 секунд. Проверьте сыр и повторите процедуру при необходимости. Этот метод подходит для быстрого размягчения небольших порций.

Если вы хотите добавить сыру дополнительный вкус, используйте сливочное или оливковое масло. Нарежьте засохший сыр на тонкие ломтики и слегка смажьте каждый из них маслом с помощью кисточки. Заверните в пленку или поместите в герметичный контейнер и оставьте при комнатной температуре на несколько часов. Масло не только восстановит мягкость сыра, но и придаст ему приятный аромат.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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