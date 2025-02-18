Это прекрасный и полезный завтрак, который придаст вам сил и энергии.
На 1 порцию вам понадобится: 2 ст. л. семян чиа, 60 мл молока, половина небольшого банана, 2-3 т. л. греческого йогурта, сахар по вкусу.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей. Семена чиа традиционно употребляются в пищу жителями некоторых стран Латинской Америки (особенно Мексики), а также на юго-западе США.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.