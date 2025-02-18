Попробуйте заменить утреннюю кашу этим блюдом — результат вас удивит

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Это прекрасный и полезный завтрак, который придаст вам сил и энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ семена чиа

На 1 порцию вам понадобится: 2 ст. л. семян чиа, 60 мл молока, половина небольшого банана, 2-3 т. л. греческого йогурта, сахар по вкусу.

Приготовление:

Семена чиа смешать с молоком и сахаром, оставить минут на 15-20 для набухания. Если оставите на ночь в холодильнике, будет ещё лучше.

Банан разомните вилкой и выложить сверху на пудинг, затем выложите йогурт.

Украсить можно шоколадной или кокосовой стружкой, измельчёнными орехами.

Приятного аппетита!

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей. Семена чиа традиционно употребляются в пищу жителями некоторых стран Латинской Америки (особенно Мексики), а также на юго-западе США.

