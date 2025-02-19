Праздничные бутерброды с селёдкой, лучком и маринованным огурчиком: простой рецепт для любого случая

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Селёдка домашнего посола — одно любимых многими блюд. Её часто подают на праздничный стол, украшая нарезанным репчатым луком и ароматным растительным маслом. Это простое, но вкусное блюдо, которое можно подавать самостоятельно.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с сельдью

Однако, чтобы разнообразить подачу селёдки, предлагаем рецепт бутербродов с ней, который не требует много времени и усилий. Главное — выбрать качественную селёдку. Поверьте — мужчины такие бутерброды точно оценят!

Бутерброды с селёдкой

Ингредиенты:

Ржаной хлеб

Слабосолёная селёдка

Репчатый лук

Варёные яйца (2 шт.)

Маринованный огурец (1 шт.)

Укроп (1 веточка)

Майонез (по вкусу)

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке. Маринованный или солёный огурец нарежьте мелкими кубиками. По желанию можно добавить нарезанный сладкий репчатый лук или зелёный лук. Смешайте нарезанный укроп, яйца и майонез, хорошо перемешайте. Ржаной хлеб нарежьте тонкими ломтиками. На каждый ломтик хлеба выложите приготовленную начинку. Селёдку очистите, удалите кожу и кости, нарежьте тонкими ломтиками. Филе селёдки аккуратно разложите поверх начинки. Украсьте бутерброды веточками укропа и нарезанным кольцами репчатым луком.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.



Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

