Праздничные бутерброды с селёдкой, лучком и маринованным огурчиком: простой рецепт для любого случая

Селёдка домашнего посола — одно любимых многими блюд. Её часто подают на праздничный стол, украшая нарезанным репчатым луком и ароматным растительным маслом. Это простое, но вкусное блюдо, которое можно подавать самостоятельно.
Однако, чтобы разнообразить подачу селёдки, предлагаем рецепт бутербродов с ней, который не требует много времени и усилий. Главное — выбрать качественную селёдку. Поверьте — мужчины такие бутерброды точно оценят!
Бутерброды с селёдкой
Ингредиенты:
Приготовление:
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
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