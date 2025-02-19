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Праздничные бутерброды с селёдкой, лучком и маринованным огурчиком: простой рецепт для любого случая

1:29
Еда

Селёдка домашнего посола — одно любимых многими блюд. Её часто подают на праздничный стол, украшая нарезанным репчатым луком и ароматным растительным маслом. Это простое, но вкусное блюдо, которое можно подавать самостоятельно.

Бутерброды с сельдью
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброды с сельдью

Однако, чтобы разнообразить подачу селёдки, предлагаем рецепт бутербродов с ней, который не требует много времени и усилий. Главное — выбрать качественную селёдку. Поверьте — мужчины такие бутерброды точно оценят!

Бутерброды с селёдкой

Ингредиенты:

  • Ржаной хлеб
  • Слабосолёная селёдка
  • Репчатый лук
  • Варёные яйца (2 шт.)
  • Маринованный огурец (1 шт.)
  • Укроп (1 веточка)
  • Майонез (по вкусу)

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке.
  2. Маринованный или солёный огурец нарежьте мелкими кубиками.
  3. По желанию можно добавить нарезанный сладкий репчатый лук или зелёный лук.
  4. Смешайте нарезанный укроп, яйца и майонез, хорошо перемешайте.
  5. Ржаной хлеб нарежьте тонкими ломтиками.
  6. На каждый ломтик хлеба выложите приготовленную начинку.
  7. Селёдку очистите, удалите кожу и кости, нарежьте тонкими ломтиками.
  8. Филе селёдки аккуратно разложите поверх начинки.
  9. Украсьте бутерброды веточками укропа и нарезанным кольцами репчатым луком.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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