Сладкая классика: готовим домашнее пирожное Картошка без духовки для своих мужчин и себя, любимых

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте домашнее пирожное "Картошка", не используя духовку. Этот рецепт прост и не требует много времени. И угостите пирожными своих любимых мужчин — поверьте, многие из них большие сладкоежки!

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожное "Картошка"

Ингредиенты:

Печенье "Юбилейное" — 3 пачки (300 г)

Сгущённое молоко — 170 г

Соль — щепотка

Сливочное масло — 100 г

Тростниковый сахар — 2 ст. л.

Какао — 2 ст. л.

Какао-порошок (для обсыпки) — по желанию

Приготовление:

Измельчите печенье до состояния крошки с помощью блендера, мясорубки или скалки. В небольшой кастрюле смешайте сгущенное молоко, соль, сливочное масло, тростниковый сахар и какао. Подогревайте смесь на медленном огне до полного растворения сахара и соли. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте и перелейте горячую смесь в песочную крошку. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Сформируйте из теста небольшие пирожные и уберите их в холодильник на 1 час для застывания. Перед подачей достаньте пирожные из холодильника и дайте им согреться при комнатной температуре 10-15 минут. Обваляйте пирожные в какао-порошке (по желанию).

Для крема:

Сливочное масло — 2 ст. л.

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Приготовление крема:

Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до однородности.

Переложите крем в кондитерский мешочек.

Украсьте каждое пирожное несколькими "цветочками" или каплями крема.

Уточнения

«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, смешанных с масляным кремом и коньяком или ромом.

