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Сладкая классика: готовим домашнее пирожное Картошка без духовки для своих мужчин и себя, любимых

1:43
Еда

Приготовьте домашнее пирожное "Картошка", не используя духовку. Этот рецепт прост и не требует много времени. И угостите пирожными своих любимых мужчин — поверьте, многие из них большие сладкоежки!

Пирожное "Картошка"
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"

Ингредиенты:

  • Печенье "Юбилейное" — 3 пачки (300 г)
  • Сгущённое молоко — 170 г
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — 100 г
  • Тростниковый сахар — 2 ст. л.
  • Какао — 2 ст. л.
  • Какао-порошок (для обсыпки) — по желанию

Приготовление:

  1. Измельчите печенье до состояния крошки с помощью блендера, мясорубки или скалки.
  2. В небольшой кастрюле смешайте сгущенное молоко, соль, сливочное масло, тростниковый сахар и какао. Подогревайте смесь на медленном огне до полного растворения сахара и соли.
  3. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте и перелейте горячую смесь в песочную крошку. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  4. Сформируйте из теста небольшие пирожные и уберите их в холодильник на 1 час для застывания.
  5. Перед подачей достаньте пирожные из холодильника и дайте им согреться при комнатной температуре 10-15 минут.
  6. Обваляйте пирожные в какао-порошке (по желанию).

Для крема:

  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.

Приготовление крема:

  • Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до однородности.
  • Переложите крем в кондитерский мешочек.
  • Украсьте каждое пирожное несколькими "цветочками" или каплями крема.

Уточнения

«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, смешанных с масляным кремом и коньяком или ромом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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