Сладкая классика: готовим домашнее пирожное Картошка без духовки для своих мужчин и себя, любимых
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Приготовьте домашнее пирожное "Картошка", не используя духовку. Этот рецепт прост и не требует много времени. И угостите пирожными своих любимых мужчин — поверьте, многие из них большие сладкоежки!
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"
Ингредиенты:
- Печенье "Юбилейное" — 3 пачки (300 г)
- Сгущённое молоко — 170 г
- Соль — щепотка
- Сливочное масло — 100 г
- Тростниковый сахар — 2 ст. л.
- Какао — 2 ст. л.
- Какао-порошок (для обсыпки) — по желанию
Приготовление:
- Измельчите печенье до состояния крошки с помощью блендера, мясорубки или скалки.
- В небольшой кастрюле смешайте сгущенное молоко, соль, сливочное масло, тростниковый сахар и какао. Подогревайте смесь на медленном огне до полного растворения сахара и соли.
- Снимите кастрюлю с огня, перемешайте и перелейте горячую смесь в песочную крошку. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Сформируйте из теста небольшие пирожные и уберите их в холодильник на 1 час для застывания.
- Перед подачей достаньте пирожные из холодильника и дайте им согреться при комнатной температуре 10-15 минут.
- Обваляйте пирожные в какао-порошке (по желанию).
Для крема:
- Сливочное масло — 2 ст. л.
- Сахарная пудра — 2 ст. л.
Приготовление крема:
- Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до однородности.
- Переложите крем в кондитерский мешочек.
- Украсьте каждое пирожное несколькими "цветочками" или каплями крема.
Уточнения
«Карто́шка» — пирожное из крошек бисквита, смешанных с масляным кремом и коньяком или ромом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру