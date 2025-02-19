Как превратить домашний суп в кулинарный шедевр: советы опытных шеф-поваров

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Современные шеф-повара убеждены, что суп может стать выдающимся блюдом, если следовать определенным правилам приготовления. В меню ресторанов, предлагающих блюда высокого уровня, можно встретить разнообразные супы — от сырного и грибного до тыквенного и других.

Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers Суп "Польский"

Однако и самые изысканные супы можно испортить, допустив простую ошибку. Об этом рассказала Анна Браун, шеф-повар нью-йоркского ресторана Le Coucou.

"Соль лучше добавлять за 10 минут до готовности бульона, а не в начале. Если добавить соль сразу, овощи потеряют влагу и лишатся своего вкуса", — сказала Анна Браун.

Существуют и другие тонкости, на которые стоит обратить внимание. Например, лук и морковь рекомендуется обжарить на костном бульоне перед добавлением в суп. Это придаст овощам карамельную корочку, как в супах, которые подают в ресторанах.

Также можно добавить в суп щепотку сахара, чтобы улучшить его вкус.

Портал bonappetit. com утверждает, что специи, добавленные в бульон в конце приготовления, помогут сделать вкус супа сбалансированным.

Для истинных гурманов не существует ограничений в экспериментах с ингредиентами. Например, на форуме "Готовим дома" можно найти советы, как добавить в куриный суп анчоусы. Эта добавка сделает даже домашние блюда по-ресторанному вкусными.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

