Вкусная и простая закуска для ваших мужчин: рулеты из ветчины с нежным сыром

Хотите удивить и порадовать защитника Отечества необычным угощением? Тогда приготовьте рулеты из ветчины с сырной начинкой! Это не только вкусно, но и эффектно выглядит на праздничном столе. Рулеты станут настоящим хитом вашего застолья и подарят близким ощущение праздника.
В этом рецепте мы объединили два любимых многими продукта — твёрдый сыр и вареную ветчину. А чтобы сделать закуску ещё интереснее, добавили чеснок, зелёный лук и порошок карри.
Ингредиенты:
Приготовление:
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.
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