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Вкусная и простая закуска для ваших мужчин: рулеты из ветчины с нежным сыром

1:38
Еда

Хотите удивить и порадовать защитника Отечества необычным угощением? Тогда приготовьте рулеты из ветчины с сырной начинкой! Это не только вкусно, но и эффектно выглядит на праздничном столе. Рулеты станут настоящим хитом вашего застолья и подарят близким ощущение праздника.

Рулетики из ветчины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики из ветчины

В этом рецепте мы объединили два любимых многими продукта — твёрдый сыр и вареную ветчину. А чтобы сделать закуску ещё интереснее, добавили чеснок, зелёный лук и порошок карри.

Ингредиенты:

  • 500 г твердого сыра
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 стрелки зеленого лука
  • 1 ч. л. порошка карри
  • 6 ст. л. майонеза
  • Соль и перец по вкусу
  • 500 г вареной ветчины
  • Листья свежего салата для подачи

Приготовление:

  1. Натрите 500 г твердого сыра на мелкой терке.
  2. Измельчите 3 зубчика чеснока и 2 стрелки зеленого лука.
  3. Обжарьте 1 ч. л. порошка карри на сухой сковороде в течение 20 секунд.
  4. Смешайте обжаренный карри с 6 ст. л. майонеза.
  5. Добавьте к майонезу сыр, зеленый лук и чеснок.
  6. Посолите и поперчите смесь по вкусу, тщательно перемешайте.
  7. Нарежьте вареную ветчину тонкими ломтиками.
  8. Смажьте каждый ломтик сырной массой и сверните рулетом.
  9. Выложите рулеты на блюдо швом вниз.
  10. Накройте вторым блюдом и поставьте в холодильник на 1 час.
  11. Подавайте рулеты, выложив их на листья свежего салата.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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