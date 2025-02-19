Вкусная и простая закуска для ваших мужчин: рулеты из ветчины с нежным сыром

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить и порадовать защитника Отечества необычным угощением? Тогда приготовьте рулеты из ветчины с сырной начинкой! Это не только вкусно, но и эффектно выглядит на праздничном столе. Рулеты станут настоящим хитом вашего застолья и подарят близким ощущение праздника.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рулетики из ветчины

В этом рецепте мы объединили два любимых многими продукта — твёрдый сыр и вареную ветчину. А чтобы сделать закуску ещё интереснее, добавили чеснок, зелёный лук и порошок карри.

Ингредиенты:

500 г твердого сыра

3 зубчика чеснока

2 стрелки зеленого лука

1 ч. л. порошка карри

6 ст. л. майонеза

Соль и перец по вкусу

500 г вареной ветчины

Листья свежего салата для подачи

Приготовление:

Натрите 500 г твердого сыра на мелкой терке. Измельчите 3 зубчика чеснока и 2 стрелки зеленого лука. Обжарьте 1 ч. л. порошка карри на сухой сковороде в течение 20 секунд. Смешайте обжаренный карри с 6 ст. л. майонеза. Добавьте к майонезу сыр, зеленый лук и чеснок. Посолите и поперчите смесь по вкусу, тщательно перемешайте. Нарежьте вареную ветчину тонкими ломтиками. Смажьте каждый ломтик сырной массой и сверните рулетом. Выложите рулеты на блюдо швом вниз. Накройте вторым блюдом и поставьте в холодильник на 1 час. Подавайте рулеты, выложив их на листья свежего салата.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.



Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.

