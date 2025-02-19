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Как добиться хрустящей корочки у курочки, как в Rostic's: сотрудники сети раскрыли все карты

1:49
Еда

Многие замечают, что курица в ресторанах Rostic's, которые заменили KFC в России, всегда получается хрустящей. Однако добиться такого же результата дома бывает сложно. Хозяйки экспериментируют с различными способами панировки: используют муку, панировочные сухари и другие ингредиенты. Но, несмотря на все усилия, курица часто получается мягкой и не хрустит.

Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC
Фото: flickr. com by Harsha K R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC

Издание Business Insider обратилось к сотрудникам оригинальной сети KFC с вопросом о том, почему их курица всегда такая хрустящая. Они раскрыли секрет: всё дело в особом методе обжарки, который придумал сам основатель сети, полковник Сандерс.

  • Этот метод включает в себя двухэтапную обжарку. Сначала курица маринуется в пахте с добавлением соли и перца в течение 12 часов. Пахта помогает удалить из мяса лишние белки, делая его более мягким и сочным.
  • Перед обжаркой кусочки курицы обваливают в специальной смеси, состоящей из муки, кукурузного крахмала и разрыхлителя теста. Затем курицу жарят во фритюрнице дважды. Первый раз при температуре около 150–160 градусов, чтобы «корочка» схватилась. Второй раз — при 190 градусах, чтобы она стала хрустящей.
  • Важно использовать фритюрницу с точным контролем температуры. Перегрев масла может привести к тому, что корочка не будет хрустящей.
  • Если пахты нет под рукой, её можно заменить обычным кефиром, добавив несколько капель лимонного сока. Для придания курице особого вкуса в маринад можно добавить щепотку сушёного имбиря. 

Уточнения

Kentucky Fried Chicken (с англ. — «Жареная курица из Кентукки»), аббрев. KFCКей-эф-си») — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курятины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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