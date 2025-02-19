Как добиться хрустящей корочки у курочки, как в Rostic's: сотрудники сети раскрыли все карты

Многие замечают, что курица в ресторанах Rostic's, которые заменили KFC в России, всегда получается хрустящей. Однако добиться такого же результата дома бывает сложно. Хозяйки экспериментируют с различными способами панировки: используют муку, панировочные сухари и другие ингредиенты. Но, несмотря на все усилия, курица часто получается мягкой и не хрустит.
Издание Business Insider обратилось к сотрудникам оригинальной сети KFC с вопросом о том, почему их курица всегда такая хрустящая. Они раскрыли секрет: всё дело в особом методе обжарки, который придумал сам основатель сети, полковник Сандерс.
Kentucky Fried Chicken (с англ. — «Жареная курица из Кентукки»), аббрев. KFC («Кей-эф-си») — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курятины.
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