Секреты идеального глинтвейна: как сделать его божественным

Как насчет приготовления домашнего глинтвейна, который будет вкуснее всего, что вы пробовали до этого?
Блогеры Жанин и Джек из Love & Lemons делятся фантастическим рецептом глинтвейна с добавлением цитрусовых, яблок и специй, который мгновенно создаст праздничное настроение. Этот напиток отлично подойдет для любого зимнего дня, наполняя его теплом и уютом, пишет венгерский Glamour.
Множество ингредиентов сделают его особенным
Многие готовят глинтвейн из красного вина, сахара и покупной смеси специй, но есть и более интересные варианты. Например, рецепт Жанин и Джека не содержит сахара, что помогает избежать головной боли наутро. Что делает этот напиток сладким и какие еще ингредиенты входят в его состав?
Как приготовить
Этот божественный глинтвейн несложно приготовить. Вот основные шаги:
Процедите, разлейте по кружкам, украсьте и наслаждайтесь!
Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).
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