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Секреты идеального глинтвейна: как сделать его божественным

Еда

Как насчет приготовления домашнего глинтвейна, который будет вкуснее всего, что вы пробовали до этого?

Глинтвейн
Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Глинтвейн

Блогеры Жанин и Джек из Love & Lemons делятся фантастическим рецептом глинтвейна с добавлением цитрусовых, яблок и специй, который мгновенно создаст праздничное настроение. Этот напиток отлично подойдет для любого зимнего дня, наполняя его теплом и уютом, пишет венгерский Glamour.

Множество ингредиентов сделают его особенным

Многие готовят глинтвейн из красного вина, сахара и покупной смеси специй, но есть и более интересные варианты. Например, рецепт Жанин и Джека не содержит сахара, что помогает избежать головной боли наутро. Что делает этот напиток сладким и какие еще ингредиенты входят в его состав?

  • Вино. Красное вино средней или полной крепости, такое как Каберне Совиньон, Мерло или Сира, является наиболее популярным выбором для глинтвейна. В напитке много других ингредиентов, поэтому дорогие вина не обязательны, но важно их качество.
  • Апельсины. В хороший глинтвейн нужно добавить апельсиновый сок и украсить глинтвейн дольками апельсина при подаче.
  • Яблочный сидр. Отличный вариант вместо сахара, который придает напитку естественный вкус и подчеркивает аромат специй и апельсинового сока.
  • Специи. Палочки корицы, целые гвоздики и звездочки бадьяна добавят насыщенный вкус.
  • Имбирный сок. Добавлять его необязательно, но он может сделать вкус более особенным.
  • Розмарин и черника. Придают дополнительную праздничную нотку.

Как приготовить

Этот божественный глинтвейн несложно приготовить. Вот основные шаги:

  1. Подготовьте апельсин: нарежьте 3-4 полоски цедры половины апельсина, а другую половину нарежьте ломтиками для украшения.
  2. Потомите: выжмите сок из цедры в среднюю кастрюлю, добавьте вино, сидр, оставшиеся цедру и специи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 20-30 минут. Не допускайте кипения, чтобы не выпарился спирт.
  3. Попробуйте и отрегулируйте вкус. Можно добавить имбирный сок, сидр или специи по вкусу. Томите еще 15 минут.

Процедите, разлейте по кружкам, украсьте и наслаждайтесь!

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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