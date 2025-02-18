Секреты идеального глинтвейна: как сделать его божественным

Как насчет приготовления домашнего глинтвейна, который будет вкуснее всего, что вы пробовали до этого?

Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Глинтвейн

Блогеры Жанин и Джек из Love & Lemons делятся фантастическим рецептом глинтвейна с добавлением цитрусовых, яблок и специй, который мгновенно создаст праздничное настроение. Этот напиток отлично подойдет для любого зимнего дня, наполняя его теплом и уютом, пишет венгерский Glamour.

Множество ингредиентов сделают его особенным

Многие готовят глинтвейн из красного вина, сахара и покупной смеси специй, но есть и более интересные варианты. Например, рецепт Жанин и Джека не содержит сахара, что помогает избежать головной боли наутро. Что делает этот напиток сладким и какие еще ингредиенты входят в его состав?

Вино. Красное вино средней или полной крепости, такое как Каберне Совиньон, Мерло или Сира, является наиболее популярным выбором для глинтвейна. В напитке много других ингредиентов, поэтому дорогие вина не обязательны, но важно их качество.

Красное вино средней или полной крепости, такое как Каберне Совиньон, Мерло или Сира, является наиболее популярным выбором для глинтвейна. В напитке много других ингредиентов, поэтому дорогие вина не обязательны, но важно их качество. Апельсины . В хороший глинтвейн нужно добавить апельсиновый сок и украсить глинтвейн дольками апельсина при подаче.

. В хороший глинтвейн нужно добавить апельсиновый сок и украсить глинтвейн дольками апельсина при подаче. Яблочный сидр . Отличный вариант вместо сахара, который придает напитку естественный вкус и подчеркивает аромат специй и апельсинового сока.

. Отличный вариант вместо сахара, который придает напитку естественный вкус и подчеркивает аромат специй и апельсинового сока. Специи . Палочки корицы, целые гвоздики и звездочки бадьяна добавят насыщенный вкус.

. Палочки корицы, целые гвоздики и звездочки бадьяна добавят насыщенный вкус. Имбирный сок . Добавлять его необязательно, но он может сделать вкус более особенным.

. Добавлять его необязательно, но он может сделать вкус более особенным. Розмарин и черника. Придают дополнительную праздничную нотку.

Как приготовить

Этот божественный глинтвейн несложно приготовить. Вот основные шаги:

Подготовьте апельсин: нарежьте 3-4 полоски цедры половины апельсина, а другую половину нарежьте ломтиками для украшения. Потомите: выжмите сок из цедры в среднюю кастрюлю, добавьте вино, сидр, оставшиеся цедру и специи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 20-30 минут. Не допускайте кипения, чтобы не выпарился спирт. Попробуйте и отрегулируйте вкус. Можно добавить имбирный сок, сидр или специи по вкусу. Томите еще 15 минут.

Процедите, разлейте по кружкам, украсьте и наслаждайтесь!

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями).

