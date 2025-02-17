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Как не растолстеть на Масленице? Делайте блинчики по этим рецептам

2:34
Еда

Блины — калорийное блюдо. Из-за этого, те, кто худеет, не позволяют себе насладиться ими во время Масленицы. Есть выход! По этим рецептам блины получатся вкусными и полезными, а также низкокалорийными.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Блины на овсяной муке с бананом

Вам понадобятся:

  • овсяная мука — 150 г;
  • банан — 1 шт.;
  • молоко низкой жирности — 400 мл;
  • яйцо — 2 шт.;
  • растительное масло — для жарки;
  • подсластитель, соль — по вкусу;
  • сода — на кончике чайной ложки.

Как готовить?

  1. Очистить банан, нарезать кусочками, сложить в миску.
  2. Добавить овсяную муку, яйца, подсластитель, соль и залить молоком.
  3. Перемешать смесь миксером или измельчить блендером.
  4. Погасить соду над чашкой с тестом, перемешать.
  5. Смазать сковороду растительным маслом и разогреть на плите.
  6. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета.

Блины на кукурузной муке и минералке

Вам понадобятся:

  • яйцо — 3 шт.;
  • молоко — 1 стакан;
  • минеральная вода — 1 стакан;
  • кукурузная мука — 250 г;
  • растительное масло — соль, подсластитель — по вкусу.

Как готовить?

  1. В миску разбить яйца, влить молоко, добавить щепотку соли и подсластитель.
  2. Перемешать до однородной массы.
  3. Небольшими порциями просеять кукурузную муку, размешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки.
  4. В процессе замешивания влить минеральную воду, добавить растительное масло.
  5. Оставить смесь постоять на полчаса.
  6. А затем жарить блины с двух сторон на среднем огне.

Сырные блины с зеленью

Вам понадобятся:

  • молоко — 200 мл;
  • яйцо — 2 шт.;
  • цельнозерновая пшеничная мука — 60 г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • зелень — по вкусу;
  • соль, перец, паприка — по вкусу.

Как готовить?

  1. Сначала нужно натереть сыр на мелкой терке.
  2. Свежую зелень промыть, просушить бумажным полотенцем, нарезать как можно мельче.
  3. Взбить миксером или венчиком яйца с солью, добавить муку и еще раз перемешать, чтобы не было комочков.
  4. Добавить специи и молоко.
  5. Всыпать натертый сыр с зеленью, перемешать.
  6. Разогрейте сковороду, смажете ее каплей растительного масла и обжарьте блины до готовности, пишет "СЭ".

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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