Как не растолстеть на Масленице? Делайте блинчики по этим рецептам

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — калорийное блюдо. Из-за этого, те, кто худеет, не позволяют себе насладиться ими во время Масленицы. Есть выход! По этим рецептам блины получатся вкусными и полезными, а также низкокалорийными.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Блины на овсяной муке с бананом

Вам понадобятся:

овсяная мука — 150 г;

банан — 1 шт.;

молоко низкой жирности — 400 мл;

яйцо — 2 шт.;

растительное масло — для жарки;

подсластитель, соль — по вкусу;

сода — на кончике чайной ложки.

Как готовить?

Очистить банан, нарезать кусочками, сложить в миску. Добавить овсяную муку, яйца, подсластитель, соль и залить молоком. Перемешать смесь миксером или измельчить блендером. Погасить соду над чашкой с тестом, перемешать. Смазать сковороду растительным маслом и разогреть на плите. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета.

Блины на кукурузной муке и минералке

Вам понадобятся:

яйцо — 3 шт.;

молоко — 1 стакан;

минеральная вода — 1 стакан;

кукурузная мука — 250 г;

растительное масло — соль, подсластитель — по вкусу.

Как готовить?

В миску разбить яйца, влить молоко, добавить щепотку соли и подсластитель. Перемешать до однородной массы. Небольшими порциями просеять кукурузную муку, размешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки. В процессе замешивания влить минеральную воду, добавить растительное масло. Оставить смесь постоять на полчаса. А затем жарить блины с двух сторон на среднем огне.

Сырные блины с зеленью

Вам понадобятся:

молоко — 200 мл;

яйцо — 2 шт.;

цельнозерновая пшеничная мука — 60 г;

твердый сыр — 50 г;

зелень — по вкусу;

соль, перец, паприка — по вкусу.

Как готовить?

Сначала нужно натереть сыр на мелкой терке. Свежую зелень промыть, просушить бумажным полотенцем, нарезать как можно мельче. Взбить миксером или венчиком яйца с солью, добавить муку и еще раз перемешать, чтобы не было комочков. Добавить специи и молоко. Всыпать натертый сыр с зеленью, перемешать. Разогрейте сковороду, смажете ее каплей растительного масла и обжарьте блины до готовности, пишет "СЭ".

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.



