Как не растолстеть на Масленице? Делайте блинчики по этим рецептам

Блины — калорийное блюдо. Из-за этого, те, кто худеет, не позволяют себе насладиться ими во время Масленицы. Есть выход! По этим рецептам блины получатся вкусными и полезными, а также низкокалорийными.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины
Блины на овсяной муке с бананом
Вам понадобятся:
овсяная мука — 150 г;
банан — 1 шт.;
молоко низкой жирности — 400 мл;
яйцо — 2 шт.;
растительное масло — для жарки;
подсластитель, соль — по вкусу;
сода — на кончике чайной ложки.
Как готовить?
Очистить банан, нарезать кусочками, сложить в миску.
Добавить овсяную муку, яйца, подсластитель, соль и залить молоком.
Перемешать смесь миксером или измельчить блендером.
Погасить соду над чашкой с тестом, перемешать.
Смазать сковороду растительным маслом и разогреть на плите.
Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета.
Блины на кукурузной муке и минералке
Вам понадобятся:
яйцо — 3 шт.;
молоко — 1 стакан;
минеральная вода — 1 стакан;
кукурузная мука — 250 г;
растительное масло — соль, подсластитель — по вкусу.
Как готовить?
В миску разбить яйца, влить молоко, добавить щепотку соли и подсластитель.
Перемешать до однородной массы.
Небольшими порциями просеять кукурузную муку, размешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки.
В процессе замешивания влить минеральную воду, добавить растительное масло.
Оставить смесь постоять на полчаса.
А затем жарить блины с двух сторон на среднем огне.
Сырные блины с зеленью
Вам понадобятся:
молоко — 200 мл;
яйцо — 2 шт.;
цельнозерновая пшеничная мука — 60 г;
твердый сыр — 50 г;
зелень — по вкусу;
соль, перец, паприка — по вкусу.
Как готовить?
Сначала нужно натереть сыр на мелкой терке.
Свежую зелень промыть, просушить бумажным полотенцем, нарезать как можно мельче.
Взбить миксером или венчиком яйца с солью, добавить муку и еще раз перемешать, чтобы не было комочков.
Добавить специи и молоко.
Всыпать натертый сыр с зеленью, перемешать.
Разогрейте сковороду, смажете ее каплей растительного масла и обжарьте блины до готовности, пишет "СЭ".
Уточнения
Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.