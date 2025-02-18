Гид по выбору настоящего сливочного масла: вот на что нужно обратить внимание

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Хорошее сливочное масло обладает уникальным мягким вкусом, который невозможно спутать ни с каким другим продуктом. Однако перед покупкой важно изучить его состав и проверить упаковку. Умеренное потребление качественного натурального масла может быть полезным для здоровья, однако стоит помнить, что некоторые производители добавляют в него растительные жиры, что меняет свойства продукта и требует осторожного подхода при употреблении.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Для правильного выбора масла рекомендуется следовать нескольким правилам. Во-первых, предпочтительнее выбирать продукт, упакованный в фольгу без повреждений, так как она защищает масло от воздействия света и воздуха. Прозрачная упаковка нежелательна, поскольку под воздействием солнечного света и искусственного освещения происходит окисление масла.

Также необходимо внимательно читать состав на упаковке. Настоящее сливочное масло должно содержать сливки, пахту и другие молочные компоненты. Цена тоже является важным показателем: качественное масло из натуральных ингредиентов не может стоить слишком дешево.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

