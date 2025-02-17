Из-за этой крупы женщины толстеют: вы едите её каждый день и не подозреваете

Нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова объяснила, от какой крупы можно прибавить лишние килограммы, а от какой скинуть.
"Есть люди, которые думают, что крупы — зло, и пытаются совсем исключить их из рациона. Кто-то добавляет их в качестве сложных углеводов даже на диетах для похудения", — отметила Попова.
Крупы, по её словам, можно поделить на два вида:
"К первому виду относятся манная каша, белый шлифованный рис, кус-кус, перловка, полента, мелкие овсяные хлопья. В них много глютена или крахмала и нет нужных организму минералов и даже клетчатки", — отметила нутрициолог.
Из-за таких круп можно поправиться и нарушить работу кишечника.
"Еще хуже, если варить кашу на молоке и с добавлением сливочного масла, сахара и всяких подсластителей. В таком случае калорийность увеличивается", — уточнила эксперт.
Ко второй категории относятся бурый или красный рис, кукурузная мука крупного помола, пшено, цельный овес, киноа, булгур, полба, амарант, ячневая и гречневая. Эти крупы нужно варить намного дольше. В них намного больше нутриентов, они улучшают перистальтику кишечника, работу микрофлоры и даже помогают снизить холестерин за счет клетчатки. А их инсулиновый индекс ниже, что важно при похудении.
Манная каша — каша из манной крупы. Готовится на молоке, или на воде, обычно с солью и сахаром.
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