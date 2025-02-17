Из-за этой крупы женщины толстеют: вы едите её каждый день и не подозреваете

Нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова объяснила, от какой крупы можно прибавить лишние килограммы, а от какой скинуть.

Фото: commons.wikimedia.org by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречка с овощами

"Есть люди, которые думают, что крупы — зло, и пытаются совсем исключить их из рациона. Кто-то добавляет их в качестве сложных углеводов даже на диетах для похудения", — отметила Попова.

Крупы, по её словам, можно поделить на два вида:

Очищенные, пропаренные и не несущие в своем составе ничего, кроме пустых калорий. Не очищенные от оболочек злаки, в которых все витамины и минералы, белок, клетчатка сохранены.

"К первому виду относятся манная каша, белый шлифованный рис, кус-кус, перловка, полента, мелкие овсяные хлопья. В них много глютена или крахмала и нет нужных организму минералов и даже клетчатки", — отметила нутрициолог.

Из-за таких круп можно поправиться и нарушить работу кишечника.

"Еще хуже, если варить кашу на молоке и с добавлением сливочного масла, сахара и всяких подсластителей. В таком случае калорийность увеличивается", — уточнила эксперт.

Ко второй категории относятся бурый или красный рис, кукурузная мука крупного помола, пшено, цельный овес, киноа, булгур, полба, амарант, ячневая и гречневая. Эти крупы нужно варить намного дольше. В них намного больше нутриентов, они улучшают перистальтику кишечника, работу микрофлоры и даже помогают снизить холестерин за счет клетчатки. А их инсулиновый индекс ниже, что важно при похудении.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы. Готовится на молоке, или на воде, обычно с солью и сахаром.

