Сочное куриное филе на раз-два! Советы по приготовлению

Ингредиенты:
Процесс приготовления:
1. Подготовка филе. Возьмите куриное филе и сделайте на нём надрезы глубиной примерно 2-3 сантиметра. Это поможет мясу лучше пропитаться маринадом и стать ещё нежнее.
2. Запекание. Поместите подготовленное филе в форму для запекания. Оно должно находиться там до того момента, когда вы будете готовы начать процесс обжарки.
3. Приготовление маринада. Возьмите глубокую миску и смешайте в ней следующие ингредиенты: йогурт, орегано, сушёный чеснок, чёрный перец и соль. Всё тщательно перемешайте до получения однородной массы. Этот маринад придаст курице насыщенный аромат и сделает её мягкой.
4. Маринование. Полейте получившимся маринадом куриное филе. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут. За это время оно успеет впитать все ароматы специй и йогурта.
5. Подготовка панировки. Пока курица маринуется, возьмите чипсы и измельчите их в мелкую крошку. Эта крошка послужит панировкой для курицы.
6. Обваливание в панировке. Как только филе достаточно промаринуется, обваляйте его в приготовленной чипсовой крошке. Убедитесь, что каждый кусочек хорошо покрыт панировкой.
7. Жарка. Обжарьте куриное филе в кипящем масле до золотистой корочки. Масло должно полностью покрыть кусочки мяса, чтобы они равномерно прожарились.
8. Подача: Готовое блюдо подавайте с картофелем в любом виде. Картофель прекрасно дополнит сочную курицу и создаст гармоничное сочетание вкусов.
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