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Сочное куриное филе на раз-два! Советы по приготовлению

2:07
Еда

Ингредиенты:

Куриное филе с помидорами и сыром
Фото: flickr.com by Alesist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Куриное филе с помидорами и сыром
  1. Куриное филе — 1 штука,
  2. Йогурт — 300 грамм,
  3. Орегано — 10 грамм,
  4. Сушёный чеснок — 10 грамм,
  5. Чёрный перец — 5 грамм,
  6. Соль — 10 грамм,
  7. Чипсы — 130 грамм.

Процесс приготовления:

1. Подготовка филе. Возьмите куриное филе и сделайте на нём надрезы глубиной примерно 2-3 сантиметра. Это поможет мясу лучше пропитаться маринадом и стать ещё нежнее.

2. Запекание. Поместите подготовленное филе в форму для запекания. Оно должно находиться там до того момента, когда вы будете готовы начать процесс обжарки.

3. Приготовление маринада. Возьмите глубокую миску и смешайте в ней следующие ингредиенты: йогурт, орегано, сушёный чеснок, чёрный перец и соль. Всё тщательно перемешайте до получения однородной массы. Этот маринад придаст курице насыщенный аромат и сделает её мягкой.

4. Маринование. Полейте получившимся маринадом куриное филе. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут. За это время оно успеет впитать все ароматы специй и йогурта.

5. Подготовка панировки. Пока курица маринуется, возьмите чипсы и измельчите их в мелкую крошку. Эта крошка послужит панировкой для курицы.

6. Обваливание в панировке. Как только филе достаточно промаринуется, обваляйте его в приготовленной чипсовой крошке. Убедитесь, что каждый кусочек хорошо покрыт панировкой.

7. Жарка. Обжарьте куриное филе в кипящем масле до золотистой корочки. Масло должно полностью покрыть кусочки мяса, чтобы они равномерно прожарились.

8. Подача: Готовое блюдо подавайте с картофелем в любом виде. Картофель прекрасно дополнит сочную курицу и создаст гармоничное сочетание вкусов.

Уточнения

Филе́ или филе́й (фр. filet) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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