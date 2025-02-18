Сочное куриное филе на раз-два! Советы по приготовлению

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты:

Фото: flickr.com by Alesist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куриное филе с помидорами и сыром

Куриное филе — 1 штука, Йогурт — 300 грамм, Орегано — 10 грамм, Сушёный чеснок — 10 грамм, Чёрный перец — 5 грамм, Соль — 10 грамм, Чипсы — 130 грамм.

Процесс приготовления:

1. Подготовка филе. Возьмите куриное филе и сделайте на нём надрезы глубиной примерно 2-3 сантиметра. Это поможет мясу лучше пропитаться маринадом и стать ещё нежнее.

2. Запекание. Поместите подготовленное филе в форму для запекания. Оно должно находиться там до того момента, когда вы будете готовы начать процесс обжарки.

3. Приготовление маринада. Возьмите глубокую миску и смешайте в ней следующие ингредиенты: йогурт, орегано, сушёный чеснок, чёрный перец и соль. Всё тщательно перемешайте до получения однородной массы. Этот маринад придаст курице насыщенный аромат и сделает её мягкой.

4. Маринование. Полейте получившимся маринадом куриное филе. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут. За это время оно успеет впитать все ароматы специй и йогурта.

5. Подготовка панировки. Пока курица маринуется, возьмите чипсы и измельчите их в мелкую крошку. Эта крошка послужит панировкой для курицы.

6. Обваливание в панировке. Как только филе достаточно промаринуется, обваляйте его в приготовленной чипсовой крошке. Убедитесь, что каждый кусочек хорошо покрыт панировкой.

7. Жарка. Обжарьте куриное филе в кипящем масле до золотистой корочки. Масло должно полностью покрыть кусочки мяса, чтобы они равномерно прожарились.

8. Подача: Готовое блюдо подавайте с картофелем в любом виде. Картофель прекрасно дополнит сочную курицу и создаст гармоничное сочетание вкусов.

Уточнения

Филе́ или филе́й (фр. filet ) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка).