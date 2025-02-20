Раньше не знал, а теперь понял: разница между рыбьим и рыбным жиром огромна

Для красоты, здоровья и молодости важны не только спорт и правильное питание, но и полезные жиры. Одними из самых ценных считаются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Однако многие женщины не знают, что не всякий источник этих кислот одинаково полезен.
Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, что рыбий жир получают из печени рыбы, а рыбный — из её мышц и голов.
Мясников отмечает, что избыток витамина A может навредить, особенно во время беременности:
"Беременным женщинам нужно избегать излишков витамина A, потому что он может привести к патологии развития плода. Когда вы берете витамин для беременной, тут очень важно отличать рыбный жир от рыбьего".
Теперь, зная разницу между рыбьим и рыбным жиром, можно выбрать действительно полезный продукт и не навредить организму.
Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы.
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