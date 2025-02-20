Раньше не знал, а теперь понял: разница между рыбьим и рыбным жиром огромна

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Для красоты, здоровья и молодости важны не только спорт и правильное питание, но и полезные жиры. Одними из самых ценных считаются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Однако многие женщины не знают, что не всякий источник этих кислот одинаково полезен.

Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

Рыбий жир и рыбный жир — в чём разница

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, что рыбий жир получают из печени рыбы, а рыбный — из её мышц и голов.

Рыбий жир содержит не только омега-3, но и витамины A, D, E

Рыбный жир также богат омега-3, но содержит меньше витамина A

Почему это важно для женщин

Мясников отмечает, что избыток витамина A может навредить, особенно во время беременности:

"Беременным женщинам нужно избегать излишков витамина A, потому что он может привести к патологии развития плода. Когда вы берете витамин для беременной, тут очень важно отличать рыбный жир от рыбьего".

Как правильно употреблять омега-3

Женщинам в период планирования беременности лучше выбирать рыбный жир без избытка витамина A

Будущим мамам полезно есть морскую рыбу, но не чаще двух раз в неделю

Для общего здоровья и молодости кожи омега-3 должны присутствовать в рационе постоянно

Теперь, зная разницу между рыбьим и рыбным жиром, можно выбрать действительно полезный продукт и не навредить организму.

Уточнения

Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). Чаще всего добывается из мяса морских рыб холодных вод мирового океана — скумбрии, сельди и других жирных сортов рыбы.



