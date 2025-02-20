Секрет ресторанных стейков — что добавляют повара для сочности

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Еда

Жёсткое мясо может испортить любое блюдо, но есть проверенные способы сделать его снова сочным и нежным. Если ваше филе получилось сухим, не спешите расстраиваться — попробуйте один из этих методов.

Красное мясо
Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красное мясо

Маринад — лучший способ сделать мясо мягким

Использование кислот и ферментированных продуктов — самый надёжный способ размягчить мясные волокна. В качестве основы для маринада отлично подходят:

  • Лимонный сок или уксус — кислота разрушает жёсткие белковые соединения
  • Кефир или йогурт — натуральные ферменты делают мясо мягким и сочным
  • Специи и травы — придают аромат и дополняют эффект размягчения

Оставьте мясо в маринаде минимум на пару часов, а лучше на ночь, и результат вас приятно удивит.

Кулинарный молоток и сода — быстрые способы спасти ужин

Если времени на маринад нет, воспользуйтесь механическими или химическими методами:

  • Отбейте мясо молотком — аккуратно разбейте жёсткие волокна лёгкими ударами
  • Пищевая сода — натрите ею мясо, оставьте на 15-20 минут, затем тщательно промойте водой. Этот способ помогает удерживать влагу и делает мясо мягче

Засолка — неожиданный, но рабочий метод

Соль не только придаёт вкус, но и помогает удерживать влагу. Как это работает?

  1. Обильно посыпьте мясо солью за час до готовки
  2. Затем промойте под холодной водой
  3. Готовьте как обычно

Соль делает мясные волокна более рыхлыми, и в результате мясо получается сочным и нежным.

Используйте эти способы, и даже самый жёсткий кусок мяса превратится в кулинарный шедевр!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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