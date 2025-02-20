Секрет ресторанных стейков — что добавляют повара для сочности

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Жёсткое мясо может испортить любое блюдо, но есть проверенные способы сделать его снова сочным и нежным. Если ваше филе получилось сухим, не спешите расстраиваться — попробуйте один из этих методов.

Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красное мясо

Маринад — лучший способ сделать мясо мягким

Использование кислот и ферментированных продуктов — самый надёжный способ размягчить мясные волокна. В качестве основы для маринада отлично подходят:

Лимонный сок или уксус — кислота разрушает жёсткие белковые соединения

Кефир или йогурт — натуральные ферменты делают мясо мягким и сочным

Специи и травы — придают аромат и дополняют эффект размягчения

Оставьте мясо в маринаде минимум на пару часов, а лучше на ночь, и результат вас приятно удивит.

Кулинарный молоток и сода — быстрые способы спасти ужин

Если времени на маринад нет, воспользуйтесь механическими или химическими методами:

Отбейте мясо молотком — аккуратно разбейте жёсткие волокна лёгкими ударами

Пищевая сода — натрите ею мясо, оставьте на 15-20 минут, затем тщательно промойте водой. Этот способ помогает удерживать влагу и делает мясо мягче

Засолка — неожиданный, но рабочий метод

Соль не только придаёт вкус, но и помогает удерживать влагу. Как это работает?

Обильно посыпьте мясо солью за час до готовки Затем промойте под холодной водой Готовьте как обычно

Соль делает мясные волокна более рыхлыми, и в результате мясо получается сочным и нежным.

Используйте эти способы, и даже самый жёсткий кусок мяса превратится в кулинарный шедевр!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



