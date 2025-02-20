Секрет ресторанных стейков — что добавляют повара для сочности

Жёсткое мясо может испортить любое блюдо, но есть проверенные способы сделать его снова сочным и нежным. Если ваше филе получилось сухим, не спешите расстраиваться — попробуйте один из этих методов.
Использование кислот и ферментированных продуктов — самый надёжный способ размягчить мясные волокна. В качестве основы для маринада отлично подходят:
Оставьте мясо в маринаде минимум на пару часов, а лучше на ночь, и результат вас приятно удивит.
Если времени на маринад нет, воспользуйтесь механическими или химическими методами:
Соль не только придаёт вкус, но и помогает удерживать влагу. Как это работает?
Соль делает мясные волокна более рыхлыми, и в результате мясо получается сочным и нежным.
Используйте эти способы, и даже самый жёсткий кусок мяса превратится в кулинарный шедевр!
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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