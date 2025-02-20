Сухофрукты не вечные — как понять, что их пора выбрасывать

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Сухофрукты хранятся гораздо дольше свежих плодов, но это не значит, что они бессрочные. Со временем они теряют вкус, аромат и могут стать опасными для здоровья. Как понять, что пора избавляться от старых запасов?

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сухофрукты

Как долго хранятся сухофрукты

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объясняет, что срок хранения зависит от условий:

При комнатной температуре (до 75% влажности) — до 3 месяцев

В холодильнике — до года

Чтобы сухофрукты приносили пользу организму, важно следить за их состоянием.

Признаки порчи: когда сухофрукты уже нельзя есть

Сухофрукты портятся медленнее, чем свежие плоды, но всё же подвержены старению. Обратите внимание на:

Цвет и текстуру: тёмные пятна, чрезмерная черствость или сухость говорят о том, что продукт испортился.

Запах: если появился затхлый, кислый или плесневелый аромат, сухофрукты лучше выбросить.

Вкус: потеря сладости, неприятная горечь — явные признаки старости продукта.

Плесень и насекомые: если появились грибковые образования или следы вредителей, употреблять такой продукт нельзя.

Мясникова уточняет, что белый налёт на хурме и инжире не всегда означает порчу. Чаще это кристаллизованная фруктоза, которая безопасна для употребления.

"Качественные сухофрукты всегда должны пахнуть фруктами, из которых они приготовлены", — добавляет эксперт.

Как продлить свежесть сухофруктов

Чтобы сохранить вкус и полезные свойства дольше, храните их в герметичных контейнерах в холодильнике или сухом прохладном месте.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).



