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Сухофрукты не вечные — как понять, что их пора выбрасывать

1:48
Еда

Сухофрукты хранятся гораздо дольше свежих плодов, но это не значит, что они бессрочные. Со временем они теряют вкус, аромат и могут стать опасными для здоровья. Как понять, что пора избавляться от старых запасов?

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты

Как долго хранятся сухофрукты

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объясняет, что срок хранения зависит от условий:

  • При комнатной температуре (до 75% влажности) — до 3 месяцев
  • В холодильнике — до года

Чтобы сухофрукты приносили пользу организму, важно следить за их состоянием.

Признаки порчи: когда сухофрукты уже нельзя есть

Сухофрукты портятся медленнее, чем свежие плоды, но всё же подвержены старению. Обратите внимание на:

  • Цвет и текстуру: тёмные пятна, чрезмерная черствость или сухость говорят о том, что продукт испортился.
  • Запах: если появился затхлый, кислый или плесневелый аромат, сухофрукты лучше выбросить.
  • Вкус: потеря сладости, неприятная горечь — явные признаки старости продукта.
  • Плесень и насекомые: если появились грибковые образования или следы вредителей, употреблять такой продукт нельзя.

Мясникова уточняет, что белый налёт на хурме и инжире не всегда означает порчу. Чаще это кристаллизованная фруктоза, которая безопасна для употребления.

"Качественные сухофрукты всегда должны пахнуть фруктами, из которых они приготовлены", — добавляет эксперт.

Как продлить свежесть сухофруктов

Чтобы сохранить вкус и полезные свойства дольше, храните их в герметичных контейнерах в холодильнике или сухом прохладном месте.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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