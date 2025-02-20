Сухофрукты не вечные — как понять, что их пора выбрасывать

Сухофрукты хранятся гораздо дольше свежих плодов, но это не значит, что они бессрочные. Со временем они теряют вкус, аромат и могут стать опасными для здоровья. Как понять, что пора избавляться от старых запасов?
Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объясняет, что срок хранения зависит от условий:
Чтобы сухофрукты приносили пользу организму, важно следить за их состоянием.
Сухофрукты портятся медленнее, чем свежие плоды, но всё же подвержены старению. Обратите внимание на:
Мясникова уточняет, что белый налёт на хурме и инжире не всегда означает порчу. Чаще это кристаллизованная фруктоза, которая безопасна для употребления.
"Качественные сухофрукты всегда должны пахнуть фруктами, из которых они приготовлены", — добавляет эксперт.
Чтобы сохранить вкус и полезные свойства дольше, храните их в герметичных контейнерах в холодильнике или сухом прохладном месте.
Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).
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