Теперь блины — ещё вкуснее: как выбрать муку для идеального теста

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите разнообразить вкус блинов? Всё решает мука! Разные виды этого ингредиента влияют на текстуру, цвет и аромат любимого блюда. Узнайте, какая мука сделает блины ещё вкуснее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мука

Классика — пшеничная мука

Пшеничная мука высшего сорта — идеальная основа для тонких и эластичных блинов. Она обладает нужной клейкостью, благодаря чему тесто легко переворачивать, а блины получаются нежными.

Ржаная — для пикантных блинов

Если хотите приготовить более плотные блины с лёгкой кислинкой, попробуйте ржаную муку. Она придаёт тесту насыщенный тёмный цвет и отлично сочетается с солёными начинками, например, с творогом или красной рыбой.

Гречневая — ореховый вкус и польза

Гречневая мука богата белком и клетчаткой. Блины из неё получаются рассыпчатыми, с приятным ореховым привкусом. Идеально подавать с грибами, сметаной или сливочным маслом.

Овсяная — мягкость и лёгкая сладость

Овсяная мука делает блины нежными, питательными и придаёт им естественную сладость. Отличный вариант для завтрака, особенно с фруктами, мёдом или йогуртом.

Кукурузная — золотистый цвет и хрустящие края

Кукурузная мука — идеальный выбор для безглютеновых блинов. Они получаются ароматными, с хрустящими краями и слегка сладковатым вкусом. Подавайте с мёдом, кленовым сиропом или ягодами.

Как сделать блины лучше

Если в рецепте указана пшеничная мука, но вы хотите поэкспериментировать, попробуйте смешивать разные виды муки. Это поможет блинам не рваться и сохранить нужную текстуру.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).



