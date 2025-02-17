Готовим кекс без муки за 20 минут: идеальное сочетание вкуса и пользы

Продолжаем делиться полезными и вкусными рецептами, приготовление которых не займет много времени. На этот раз приготовим сладость, которая не навредит здоровью — кекс без муки.
Итак, понадобятся следующие ингредиенты: 1 банан, плитка темного шоколада, 2 яйца и греческий йогурт.
Для начала нужно размять банан до однородной массы и смешать с яйцами. Полученную массу необходимо хорошенько взбить и добавить в неё кусочки шоколада.
Далее эту заготовку нужно поместить в форму для выпекания и отправить в духовку на 20 минут. Спустя это время кекс почти готов. Дело за малым — полить его сверху растопленным шоколадом и положить сверху йогурт.
Изделию нужно настояться в холодильнике, поэтому лучше подавать его через два часа.
Приятного аппетита!
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