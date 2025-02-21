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Секрет нежных блинов, которые не сохнут и остаются мягкими даже на следующий день

1:44
Еда

Хотите приготовить блины, которые всегда получаются мягкими, эластичными и не рвутся при переворачивании? Блины на кефире — идеальный вариант! Они готовятся без дрожжей, быстро пропекаются и остаются вкусными даже на следующий день.

Блины
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты

  • 500 мл кефира
  • 2 яйца
  • 1,5 стакана муки
  • &frac12 ч. л. соды
  • &frac12 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 150 мл кипятка

Как приготовить

  1. Готовим тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир и хорошо перемешайте.

  2. Добавляем муку. Порциями всыпьте муку, тщательно размешивая, чтобы не было комочков.

  3. Сода и кипяток — секрет пышности. Влейте в тесто кипяток, сразу добавьте соду и быстро размешайте. Это сделает блины особенно воздушными.

  4. Добавляем масло. Чтобы блины не прилипали к сковороде, вмешайте растительное масло прямо в тесто.

  5. Жарим блины. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её маслом. Наливайте тесто тонким слоем, обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

  6. Подача. Готовые блины можно смазать сливочным маслом, полить мёдом, вареньем или просто свернуть трубочкой и подать с чаем.

Эти блины остаются мягкими даже на следующий день, а благодаря кефиру получаются особенно нежными. Идеальный рецепт на завтрак или угощение для гостей!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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