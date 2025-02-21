Секрет нежных блинов, которые не сохнут и остаются мягкими даже на следующий день

Хотите приготовить блины, которые всегда получаются мягкими, эластичными и не рвутся при переворачивании? Блины на кефире — идеальный вариант! Они готовятся без дрожжей, быстро пропекаются и остаются вкусными даже на следующий день.
Готовим тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир и хорошо перемешайте.
Добавляем муку. Порциями всыпьте муку, тщательно размешивая, чтобы не было комочков.
Сода и кипяток — секрет пышности. Влейте в тесто кипяток, сразу добавьте соду и быстро размешайте. Это сделает блины особенно воздушными.
Добавляем масло. Чтобы блины не прилипали к сковороде, вмешайте растительное масло прямо в тесто.
Жарим блины. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её маслом. Наливайте тесто тонким слоем, обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
Подача. Готовые блины можно смазать сливочным маслом, полить мёдом, вареньем или просто свернуть трубочкой и подать с чаем.
Эти блины остаются мягкими даже на следующий день, а благодаря кефиру получаются особенно нежными. Идеальный рецепт на завтрак или угощение для гостей!
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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