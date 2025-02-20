Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают

Хотите приготовить нежные, пышные блины, которые не рвутся, не липнут к сковороде и всегда получаются? Секрет — в сочетании кефира и мёда! Кефир делает тесто мягким и воздушным, а мёд придаёт лёгкую карамельную нотку.
Готовим основу. В глубокой миске взбейте яйца с солью. Добавьте кефир и тщательно перемешайте.
Добавляем мёд. Чтобы он лучше растворился, можно слегка подогреть его или развести в тёплом кефире.
Замешиваем тесто. Всыпьте муку и размешайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте соду и тонкой струйкой влейте кипяток — тесто сразу станет воздушным.
Добавляем масло. Благодаря этому блины не будут прилипать к сковороде, и их можно будет жарить без лишнего жира.
Жарим блины. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её маслом. Наливайте тесто тонким слоем и жарьте с двух сторон до румяности.
Подача. Готовые блины сложите стопкой, полейте мёдом или добавьте ягоды, сметану или орехи.
Блины на кефире с мёдом получаются мягкими, эластичными и невероятно вкусными. Они отлично подойдут и для завтрака, и для угощения гостей!
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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