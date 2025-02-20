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Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают

1:43
Еда

Хотите приготовить нежные, пышные блины, которые не рвутся, не липнут к сковороде и всегда получаются? Секрет — в сочетании кефира и мёда! Кефир делает тесто мягким и воздушным, а мёд придаёт лёгкую карамельную нотку.

Блины
Фото: Designed by Freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты

  • 500 мл кефира
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. мёда
  • 1,5 стакана муки
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 100 мл кипятка

Как приготовить идеальные блины на кефире

  1. Готовим основу. В глубокой миске взбейте яйца с солью. Добавьте кефир и тщательно перемешайте.

  2. Добавляем мёд. Чтобы он лучше растворился, можно слегка подогреть его или развести в тёплом кефире.

  3. Замешиваем тесто. Всыпьте муку и размешайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте соду и тонкой струйкой влейте кипяток — тесто сразу станет воздушным.

  4. Добавляем масло. Благодаря этому блины не будут прилипать к сковороде, и их можно будет жарить без лишнего жира.

  5. Жарим блины. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её маслом. Наливайте тесто тонким слоем и жарьте с двух сторон до румяности.

  6. Подача. Готовые блины сложите стопкой, полейте мёдом или добавьте ягоды, сметану или орехи.

Блины на кефире с мёдом получаются мягкими, эластичными и невероятно вкусными. Они отлично подойдут и для завтрака, и для угощения гостей!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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