Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить нежные, пышные блины, которые не рвутся, не липнут к сковороде и всегда получаются? Секрет — в сочетании кефира и мёда! Кефир делает тесто мягким и воздушным, а мёд придаёт лёгкую карамельную нотку.

Фото: Designed by Freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты

500 мл кефира

2 яйца

2 ст. л. мёда

1,5 стакана муки

1/2 ч. л. соды

1/2 ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

100 мл кипятка

Как приготовить идеальные блины на кефире

Готовим основу. В глубокой миске взбейте яйца с солью. Добавьте кефир и тщательно перемешайте. Добавляем мёд. Чтобы он лучше растворился, можно слегка подогреть его или развести в тёплом кефире. Замешиваем тесто. Всыпьте муку и размешайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте соду и тонкой струйкой влейте кипяток — тесто сразу станет воздушным. Добавляем масло. Благодаря этому блины не будут прилипать к сковороде, и их можно будет жарить без лишнего жира. Жарим блины. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её маслом. Наливайте тесто тонким слоем и жарьте с двух сторон до румяности. Подача. Готовые блины сложите стопкой, полейте мёдом или добавьте ягоды, сметану или орехи.

Блины на кефире с мёдом получаются мягкими, эластичными и невероятно вкусными. Они отлично подойдут и для завтрака, и для угощения гостей!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

