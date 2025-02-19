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Готовьте макароны так, и кухня останется чистой — секрет, который сэкономит нервы

1:48
Еда

Готовить макароны в кастрюле, а потом ещё и соус в другой посуде — слишком долго? Есть способ проще! Можно приготовить всё в одной сковороде: макароны получатся сочными, пропитаются вкусом соуса и не потребуют лишних манипуляций.

Паста с помидорами черри
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с помидорами черри

Почему стоит попробовать этот способ

  • Меньше посуды — не нужно мыть кучу кастрюль.
  • Быстрее готовится — макароны сразу впитывают соус, не теряя вкуса.
  • Экономия времени — можно приготовить полноценное блюдо за 15-20 минут.

Как приготовить макароны на сковороде

  1. Выбираем макароны. Подойдут короткие виды: рожки, перья, спиральки или ракушки. Главное — не использовать лапшу, иначе она склеится.

  2. Готовим основу. В сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук, чеснок или овощи. Можно добавить фарш, курицу или грибы — в зависимости от того, какое блюдо хочется получить.

  3. Добавляем макароны. Высыпьте сухие макароны прямо в сковороду и слегка обжарьте — это придаст им ореховый вкус.

  4. Заливаем жидкость. Вливайте бульон, воду или томатный соус. Жидкость должна полностью покрывать макароны. Закройте крышкой и готовьте на среднем огне, периодически помешивая.

  5. Доводим до готовности. Как только макароны впитают жидкость, добавьте сливки, сыр или любимые специи. Перемешайте, прогрейте ещё минуту — и можно подавать!

Этот метод позволяет приготовить макароны сразу в соусе, делая их особенно вкусными. Больше никаких переваренных спагетти — только идеальная текстура и насыщенный вкус!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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