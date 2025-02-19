Готовьте макароны так, и кухня останется чистой — секрет, который сэкономит нервы

Готовить макароны в кастрюле, а потом ещё и соус в другой посуде — слишком долго? Есть способ проще! Можно приготовить всё в одной сковороде: макароны получатся сочными, пропитаются вкусом соуса и не потребуют лишних манипуляций.
Выбираем макароны. Подойдут короткие виды: рожки, перья, спиральки или ракушки. Главное — не использовать лапшу, иначе она склеится.
Готовим основу. В сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук, чеснок или овощи. Можно добавить фарш, курицу или грибы — в зависимости от того, какое блюдо хочется получить.
Добавляем макароны. Высыпьте сухие макароны прямо в сковороду и слегка обжарьте — это придаст им ореховый вкус.
Заливаем жидкость. Вливайте бульон, воду или томатный соус. Жидкость должна полностью покрывать макароны. Закройте крышкой и готовьте на среднем огне, периодически помешивая.
Доводим до готовности. Как только макароны впитают жидкость, добавьте сливки, сыр или любимые специи. Перемешайте, прогрейте ещё минуту — и можно подавать!
Этот метод позволяет приготовить макароны сразу в соусе, делая их особенно вкусными. Больше никаких переваренных спагетти — только идеальная текстура и насыщенный вкус!
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
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