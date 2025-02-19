Отличный перекус на работу — этот шницель остаётся сочным даже на следующий день

Хрустящий снаружи и невероятно нежный внутри — шницель из индейки просто тает во рту! Это отличная альтернатива привычному мясу, которая готовится быстро и подходит даже для диетического питания. Если хотите порадовать семью вкусным ужином, этот рецепт вам точно пригодится.
Подготовка мяса. Индюшачью грудку разрежьте на пласты толщиной около 1 см. Затем аккуратно отбейте их через пищевую плёнку, чтобы сохранить сочность.
Приготовление панировки. В одну тарелку насыпьте муку, во второй взбейте яйца с солью и специями, а в третьей подготовьте панировочные сухари.
Обваливание и жарка. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а после этого обсыпьте сухарями. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте шницели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подача. Готовые шницели выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с овощами, картофелем или лёгким салатом.
Этот шницель получается не только вкусным, но и более полезным, чем традиционный вариант из свинины. А главное — он готовится за считаные минуты!
Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.
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