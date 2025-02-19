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Отличный перекус на работу — этот шницель остаётся сочным даже на следующий день

1:40
Еда

Хрустящий снаружи и невероятно нежный внутри — шницель из индейки просто тает во рту! Это отличная альтернатива привычному мясу, которая готовится быстро и подходит даже для диетического питания. Если хотите порадовать семью вкусным ужином, этот рецепт вам точно пригодится.

Отбивные
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отбивные

Ингредиенты

  • 2 индюшачьи грудки
  • 2 яйца
  • 100 г панировочных сухарей
  • 50 г муки
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. молотого чёрного перца
  • 1/2 ч. л. паприки (по желанию)
  • 3 ст. л. растительного масла

Как приготовить

  1. Подготовка мяса. Индюшачью грудку разрежьте на пласты толщиной около 1 см. Затем аккуратно отбейте их через пищевую плёнку, чтобы сохранить сочность.

  2. Приготовление панировки. В одну тарелку насыпьте муку, во второй взбейте яйца с солью и специями, а в третьей подготовьте панировочные сухари.

  3. Обваливание и жарка. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а после этого обсыпьте сухарями. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте шницели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  4. Подача. Готовые шницели выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с овощами, картофелем или лёгким салатом.

Этот шницель получается не только вкусным, но и более полезным, чем традиционный вариант из свинины. А главное — он готовится за считаные минуты!

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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