Отличный перекус на работу — этот шницель остаётся сочным даже на следующий день

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящий снаружи и невероятно нежный внутри — шницель из индейки просто тает во рту! Это отличная альтернатива привычному мясу, которая готовится быстро и подходит даже для диетического питания. Если хотите порадовать семью вкусным ужином, этот рецепт вам точно пригодится.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отбивные

Ингредиенты

2 индюшачьи грудки

2 яйца

100 г панировочных сухарей

50 г муки

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. молотого чёрного перца

1/2 ч. л. паприки (по желанию)

3 ст. л. растительного масла

Как приготовить

Подготовка мяса. Индюшачью грудку разрежьте на пласты толщиной около 1 см. Затем аккуратно отбейте их через пищевую плёнку, чтобы сохранить сочность. Приготовление панировки. В одну тарелку насыпьте муку, во второй взбейте яйца с солью и специями, а в третьей подготовьте панировочные сухари. Обваливание и жарка. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а после этого обсыпьте сухарями. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте шницели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подача. Готовые шницели выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с овощами, картофелем или лёгким салатом.

Этот шницель получается не только вкусным, но и более полезным, чем традиционный вариант из свинины. А главное — он готовится за считаные минуты!

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

