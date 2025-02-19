Запах этого сыра творит чудеса — даже соседка, которая вечно на диете, попросил кусочек

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть вкуснее расплавленного сыра с тягучей серединкой и хрустящей корочкой? Камамбер в духовке — это идеальная закуска для тёплого семейного ужина или вечеринки с друзьями. Добавьте к нему ароматные помидоры черри, и получится не просто блюдо, а настоящее наслаждение!

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камамбер

Ингредиенты

1 круглый камамбер

150 г помидоров черри

2 зубчика чеснока

1 ч. л. оливкового масла

1/2 ч. л. сушёного тимьяна или розмарина

Щепотка соли и перца

Немного мёда (по желанию)

Гренки или свежий багет для подачи

Как приготовить

Готовим основу. Разогрейте духовку до 180 °C. Камамбер оставьте в деревянной коробке (или выложите в жаропрочную форму), чтобы он держал форму при запекании. Подготавливаем начинку. Разрежьте помидоры черри пополам, чеснок нарежьте тонкими пластинами. Смешайте их с оливковым маслом, тимьяном, солью и перцем. Запекаем сыр с овощами. Выложите помидоры вокруг сыра, а сверху сделайте несколько надрезов на камамбере. Запекайте 15-20 минут, пока сыр не расплавится внутри, а помидоры не станут мягкими. Подача. Достаньте горячий камамбер, по желанию добавьте каплю мёда для пикантности. Подавать лучше всего с хрустящими гренками или свежим багетом, обмакивая их в тягучий сыр.

Этот запечённый камамбер — простое, но элегантное блюдо, которое создаст уютную атмосферу и покорит всех за столом!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

