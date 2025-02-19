Запах этого сыра творит чудеса — даже соседка, которая вечно на диете, попросил кусочек

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1:43
Еда

Что может быть вкуснее расплавленного сыра с тягучей серединкой и хрустящей корочкой? Камамбер в духовке — это идеальная закуска для тёплого семейного ужина или вечеринки с друзьями. Добавьте к нему ароматные помидоры черри, и получится не просто блюдо, а настоящее наслаждение!

Камамбер
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Камамбер

Ингредиенты

  • 1 круглый камамбер
  • 150 г помидоров черри
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. сушёного тимьяна или розмарина
  • Щепотка соли и перца
  • Немного мёда (по желанию)
  • Гренки или свежий багет для подачи

Как приготовить

  1. Готовим основу. Разогрейте духовку до 180 °C. Камамбер оставьте в деревянной коробке (или выложите в жаропрочную форму), чтобы он держал форму при запекании.

  2. Подготавливаем начинку. Разрежьте помидоры черри пополам, чеснок нарежьте тонкими пластинами. Смешайте их с оливковым маслом, тимьяном, солью и перцем.

  3. Запекаем сыр с овощами. Выложите помидоры вокруг сыра, а сверху сделайте несколько надрезов на камамбере. Запекайте 15-20 минут, пока сыр не расплавится внутри, а помидоры не станут мягкими.

  4. Подача. Достаньте горячий камамбер, по желанию добавьте каплю мёда для пикантности. Подавать лучше всего с хрустящими гренками или свежим багетом, обмакивая их в тягучий сыр.

Этот запечённый камамбер — простое, но элегантное блюдо, которое создаст уютную атмосферу и покорит всех за столом!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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