Запах этого сыра творит чудеса — даже соседка, которая вечно на диете, попросил кусочек

Что может быть вкуснее расплавленного сыра с тягучей серединкой и хрустящей корочкой? Камамбер в духовке — это идеальная закуска для тёплого семейного ужина или вечеринки с друзьями. Добавьте к нему ароматные помидоры черри, и получится не просто блюдо, а настоящее наслаждение!
Готовим основу. Разогрейте духовку до 180 °C. Камамбер оставьте в деревянной коробке (или выложите в жаропрочную форму), чтобы он держал форму при запекании.
Подготавливаем начинку. Разрежьте помидоры черри пополам, чеснок нарежьте тонкими пластинами. Смешайте их с оливковым маслом, тимьяном, солью и перцем.
Запекаем сыр с овощами. Выложите помидоры вокруг сыра, а сверху сделайте несколько надрезов на камамбере. Запекайте 15-20 минут, пока сыр не расплавится внутри, а помидоры не станут мягкими.
Подача. Достаньте горячий камамбер, по желанию добавьте каплю мёда для пикантности. Подавать лучше всего с хрустящими гренками или свежим багетом, обмакивая их в тягучий сыр.
Этот запечённый камамбер — простое, но элегантное блюдо, которое создаст уютную атмосферу и покорит всех за столом!
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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