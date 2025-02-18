Английский рыбный пирог — сытный и ароматный ужин для всей семьи

3:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот английский рыбный пирог больше напоминает запеканку, но это только добавляет ему особого шарма. Под румяной корочкой из картофельного пюре скрывается нежная начинка из свежей и копченой рыбы, пропитанная густым ароматным соусом. В сочетании с зеленым горошком и вареными яйцами блюдо получается не только сытным, но и насыщенным по вкусу. Готовьте его к ужину или даже для праздничного стола — он точно порадует ваших близких!

Фото: freepik by atlascompany запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

Для начинки:

400 г филе свежей рыбы (морской окунь, треска, пикша, форель)

400 г филе копченой рыбы (треска, пикша, горбуша, форель)

750 мл молока

1 луковица

4 гвоздики

1 стакан замороженного зеленого горошка

4 яйца, сваренных вкрутую

30 г сливочного масла

1/4 стакана тертого сыра

Для картофельного пюре:

750 г картофеля

30 г сливочного масла

125 мл молока

Соль, свежемолотый черный перец

Для соуса:

50 г сливочного масла

50 г муки

1 маленькая луковица

1 небольшая морковь

1 небольшой черешок сельдерея

2 зубчика чеснока

3 веточки тархуна

4 веточки петрушки

Соль, свежемолотый черный перец

Как приготовить:

1. Подготовка рыбы

Вдавите гвоздику в луковицу и положите в кастрюлю. Влейте молоко, доведите до кипения и опустите в него рыбу. Варите 7 минут, затем достаньте филе, удалите луковицу, а молоко сохраните для соуса. Рыбу разберите на кусочки.

2. Варка картофеля

Очистите картофель, нарежьте крупными кубиками и отварите в подсоленной воде до мягкости.

3. Приготовление соуса

Пока картофель варится, очистите и нарежьте лук, чеснок и сельдерей, натрите морковь. Обжарьте лук и чеснок в сливочном масле 2 минуты, затем добавьте морковь и сельдерей, тушите 5-7 минут. Всыпьте муку, перемешайте и порциями влейте молоко, постоянно размешивая. Варите 2-3 минуты до загустения, снимите с огня и добавьте зелень, соль и перец.

4. Формирование пирога

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму маслом. Выложите в нее кусочки рыбы и горошек, залейте соусом, сверху разложите разрезанные дольками яйца.

5. Завершающий этап

Слейте воду с картофеля, растолките его в пюре с добавлением масла, молока, соли и перца. Выложите картофельное пюре поверх начинки и разровняйте. Полейте растопленным сливочным маслом и посыпьте тертым сыром.

6. Запекание

Отправьте в духовку и выпекайте 35 минут до румяной корочки. После выпекания оставьте пирог на 10 минут, затем подавайте к столу.

Если не хотите использовать копченую рыбу, можно приготовить пирог только из свежего филе — он всё равно получится насыщенным и вкусным. Горбуша — отличный бюджетный вариант для этого блюда.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

