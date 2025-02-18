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Английский рыбный пирог — сытный и ароматный ужин для всей семьи

3:27
Еда

Этот английский рыбный пирог больше напоминает запеканку, но это только добавляет ему особого шарма. Под румяной корочкой из картофельного пюре скрывается нежная начинка из свежей и копченой рыбы, пропитанная густым ароматным соусом. В сочетании с зеленым горошком и вареными яйцами блюдо получается не только сытным, но и насыщенным по вкусу. Готовьте его к ужину или даже для праздничного стола — он точно порадует ваших близких!

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

Для начинки:

  • 400 г филе свежей рыбы (морской окунь, треска, пикша, форель)
  • 400 г филе копченой рыбы (треска, пикша, горбуша, форель)
  • 750 мл молока
  • 1 луковица
  • 4 гвоздики
  • 1 стакан замороженного зеленого горошка
  • 4 яйца, сваренных вкрутую
  • 30 г сливочного масла
  • 1/4 стакана тертого сыра

Для картофельного пюре:

  • 750 г картофеля
  • 30 г сливочного масла
  • 125 мл молока
  • Соль, свежемолотый черный перец

Для соуса:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 1 маленькая луковица
  • 1 небольшая морковь
  • 1 небольшой черешок сельдерея
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 веточки тархуна
  • 4 веточки петрушки
  • Соль, свежемолотый черный перец

Как приготовить:

1. Подготовка рыбы

Вдавите гвоздику в луковицу и положите в кастрюлю. Влейте молоко, доведите до кипения и опустите в него рыбу. Варите 7 минут, затем достаньте филе, удалите луковицу, а молоко сохраните для соуса. Рыбу разберите на кусочки.

2. Варка картофеля

Очистите картофель, нарежьте крупными кубиками и отварите в подсоленной воде до мягкости.

3. Приготовление соуса

Пока картофель варится, очистите и нарежьте лук, чеснок и сельдерей, натрите морковь. Обжарьте лук и чеснок в сливочном масле 2 минуты, затем добавьте морковь и сельдерей, тушите 5-7 минут. Всыпьте муку, перемешайте и порциями влейте молоко, постоянно размешивая. Варите 2-3 минуты до загустения, снимите с огня и добавьте зелень, соль и перец.

4. Формирование пирога

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму маслом. Выложите в нее кусочки рыбы и горошек, залейте соусом, сверху разложите разрезанные дольками яйца.

5. Завершающий этап

Слейте воду с картофеля, растолките его в пюре с добавлением масла, молока, соли и перца. Выложите картофельное пюре поверх начинки и разровняйте. Полейте растопленным сливочным маслом и посыпьте тертым сыром.

6. Запекание

Отправьте в духовку и выпекайте 35 минут до румяной корочки. После выпекания оставьте пирог на 10 минут, затем подавайте к столу.

Если не хотите использовать копченую рыбу, можно приготовить пирог только из свежего филе — он всё равно получится насыщенным и вкусным. Горбуша — отличный бюджетный вариант для этого блюда.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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