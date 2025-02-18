Английский рыбный пирог — сытный и ароматный ужин для всей семьи

Этот английский рыбный пирог больше напоминает запеканку, но это только добавляет ему особого шарма. Под румяной корочкой из картофельного пюре скрывается нежная начинка из свежей и копченой рыбы, пропитанная густым ароматным соусом. В сочетании с зеленым горошком и вареными яйцами блюдо получается не только сытным, но и насыщенным по вкусу. Готовьте его к ужину или даже для праздничного стола — он точно порадует ваших близких!
Вдавите гвоздику в луковицу и положите в кастрюлю. Влейте молоко, доведите до кипения и опустите в него рыбу. Варите 7 минут, затем достаньте филе, удалите луковицу, а молоко сохраните для соуса. Рыбу разберите на кусочки.
Очистите картофель, нарежьте крупными кубиками и отварите в подсоленной воде до мягкости.
Пока картофель варится, очистите и нарежьте лук, чеснок и сельдерей, натрите морковь. Обжарьте лук и чеснок в сливочном масле 2 минуты, затем добавьте морковь и сельдерей, тушите 5-7 минут. Всыпьте муку, перемешайте и порциями влейте молоко, постоянно размешивая. Варите 2-3 минуты до загустения, снимите с огня и добавьте зелень, соль и перец.
Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму маслом. Выложите в нее кусочки рыбы и горошек, залейте соусом, сверху разложите разрезанные дольками яйца.
Слейте воду с картофеля, растолките его в пюре с добавлением масла, молока, соли и перца. Выложите картофельное пюре поверх начинки и разровняйте. Полейте растопленным сливочным маслом и посыпьте тертым сыром.
Отправьте в духовку и выпекайте 35 минут до румяной корочки. После выпекания оставьте пирог на 10 минут, затем подавайте к столу.
Если не хотите использовать копченую рыбу, можно приготовить пирог только из свежего филе — он всё равно получится насыщенным и вкусным. Горбуша — отличный бюджетный вариант для этого блюда.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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