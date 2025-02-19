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Мужу дали зарплату, всегда просил пельмени, а сейчас эти блины — что-то тут не так

1:54
Еда

Хотите приготовить блины так, чтобы все в доме собрались на кухне, не дожидаясь приглашения? Добавьте в тесто яблоки! Они придают блинчикам удивительную мягкость и тонкий карамельный аромат. Это простой, но эффектный рецепт, который понравится и детям, и взрослым.

Фаршированные блины
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные блины

Ингредиенты

  • 2 яблока
  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 200 г муки
  • 2 ст. л. сахара
  • &frac12 ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. корицы (по желанию)

Готовим блины с яблоками

  1. Готовим тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, добавьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте. В завершение влейте масло — тесто должно получиться однородным и без комочков.

  2. Подготавливаем яблоки. Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке. Если хотите усилить аромат, добавьте щепотку корицы — она отлично сочетается с яблоками.

  3. Смешиваем тесто с яблоками. Выложите тертые яблоки в тесто и аккуратно перемешайте. Оно станет чуть гуще, но это нормально.

  4. Жарим блины. Разогрейте сковороду и смажьте её маслом. Наливайте тесто тонким слоем и обжаривайте блины с двух сторон до золотистой корочки.

  5. Подача. Такие блины хороши и сами по себе, но если хочется добавить сладости — полейте их медом, карамелью или посыпьте сахарной пудрой.

Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто любит блины, но хочет разнообразить их вкус. Яблоки делают их нежными, ароматными и даже чуть полезнее, чем обычные!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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