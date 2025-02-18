Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите, чтобы рыба получилась с хрустящей корочкой, как в ресторане? Секрет прост — кляр на пиве! Он делает тесто легким, воздушным и придаёт блюду особый вкус. Такой способ приготовления точно понравится всей семье.

Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в кляре

Что понадобится

150 мл пива (лучше светлого)

100 г муки

1 яйцо

Щепотка соли

Щепотка сахара

Масло для жарки

Как приготовить идеальный кляр

Смешиваем основу. В глубокой миске соедините яйцо, соль, сахар и тщательно перемешайте венчиком. Добавляем муку. Постепенно всыпайте муку, не переставая размешивать, чтобы избежать комочков. Заливаем пиво. Влейте пиво тонкой струйкой, продолжая взбивать смесь. Консистенция должна получиться, как у жидкой сметаны. Оставляем на 10-15 минут. Дайте кляру немного постоять — за это время мука набухнет, а тесто станет более однородным. Обмакиваем рыбу и обжариваем. Разогрейте масло на сковороде или во фритюрнице. Обмакните кусочки рыбы в кляр и обжаривайте до золотистой корочки.

Рыба в таком кляре получается невероятно сочной внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Подавать можно с лимоном, соусом или свежими овощами.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

