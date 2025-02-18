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Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр

1:26
Еда

Хотите, чтобы рыба получилась с хрустящей корочкой, как в ресторане? Секрет прост — кляр на пиве! Он делает тесто легким, воздушным и придаёт блюду особый вкус. Такой способ приготовления точно понравится всей семье.

Цветная капуста в кляре
Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветная капуста в кляре

Что понадобится

  • 150 мл пива (лучше светлого)
  • 100 г муки
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • Щепотка сахара
  • Масло для жарки

Как приготовить идеальный кляр

  1. Смешиваем основу. В глубокой миске соедините яйцо, соль, сахар и тщательно перемешайте венчиком.

  2. Добавляем муку. Постепенно всыпайте муку, не переставая размешивать, чтобы избежать комочков.

  3. Заливаем пиво. Влейте пиво тонкой струйкой, продолжая взбивать смесь. Консистенция должна получиться, как у жидкой сметаны.

  4. Оставляем на 10-15 минут. Дайте кляру немного постоять — за это время мука набухнет, а тесто станет более однородным.

  5. Обмакиваем рыбу и обжариваем. Разогрейте масло на сковороде или во фритюрнице. Обмакните кусочки рыбы в кляр и обжаривайте до золотистой корочки.

Рыба в таком кляре получается невероятно сочной внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Подавать можно с лимоном, соусом или свежими овощами.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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