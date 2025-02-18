Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр

Хотите, чтобы рыба получилась с хрустящей корочкой, как в ресторане? Секрет прост — кляр на пиве! Он делает тесто легким, воздушным и придаёт блюду особый вкус. Такой способ приготовления точно понравится всей семье.
Смешиваем основу. В глубокой миске соедините яйцо, соль, сахар и тщательно перемешайте венчиком.
Добавляем муку. Постепенно всыпайте муку, не переставая размешивать, чтобы избежать комочков.
Заливаем пиво. Влейте пиво тонкой струйкой, продолжая взбивать смесь. Консистенция должна получиться, как у жидкой сметаны.
Оставляем на 10-15 минут. Дайте кляру немного постоять — за это время мука набухнет, а тесто станет более однородным.
Обмакиваем рыбу и обжариваем. Разогрейте масло на сковороде или во фритюрнице. Обмакните кусочки рыбы в кляр и обжаривайте до золотистой корочки.
Рыба в таком кляре получается невероятно сочной внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Подавать можно с лимоном, соусом или свежими овощами.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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