Этот ужин обойдется в копейки, но накормит всю семью — записывайте рецепт

Хотите приготовить вкусный, сытный и недорогой ужин всего за 30 минут? Куриные сердечки с макаронами — отличное решение. Это блюдо получается нежным, насыщенным и идеально подходит для семейного ужина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Паста с помидорами

Ингредиенты

500 г куриных сердечек

250 г макарон (рожки, спирали или перья)

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

200 мл воды или бульона

2 ст. л. сметаны

1 ст. л. томатной пасты

Соль, перец, специи — по вкусу

Как приготовить

Подготовка сердечек. Промойте сердечки, удалите лишний жир и сосуды. При желании разрежьте пополам — так они приготовятся быстрее.

Обжаривание лука и чеснока. Нарежьте лук кубиками, чеснок — мелко. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок.

Приготовление сердечек. Выложите сердечки в сковороду, обжаривайте 5-7 минут на среднем огне до легкой румяности.

Добавление соуса. Разведите томатную пасту в воде или бульоне, влейте в сковороду. Добавьте сметану, специи, перемешайте. Тушите под крышкой 15 минут.

Приготовление макарон. Пока тушатся сердечки, отварите макароны до состояния "аль-денте". Слейте воду.

Смешивание компонентов. Добавьте макароны к сердечкам, перемешайте. Прогрейте вместе 2-3 минуты, чтобы они пропитались соусом.

Подача. Готовое блюдо можно украсить зеленью, посыпать тертым сыром или подать со свежими овощами.

Простое и вкусное блюдо готово! Оно отлично подойдет и для ужина, и для быстрого обеда на следующий день.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

