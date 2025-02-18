Этот ужин обойдется в копейки, но накормит всю семью — записывайте рецепт

Хотите приготовить вкусный, сытный и недорогой ужин всего за 30 минут? Куриные сердечки с макаронами — отличное решение. Это блюдо получается нежным, насыщенным и идеально подходит для семейного ужина.
Подготовка сердечек. Промойте сердечки, удалите лишний жир и сосуды. При желании разрежьте пополам — так они приготовятся быстрее.
Обжаривание лука и чеснока. Нарежьте лук кубиками, чеснок — мелко. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок.
Приготовление сердечек. Выложите сердечки в сковороду, обжаривайте 5-7 минут на среднем огне до легкой румяности.
Добавление соуса. Разведите томатную пасту в воде или бульоне, влейте в сковороду. Добавьте сметану, специи, перемешайте. Тушите под крышкой 15 минут.
Приготовление макарон. Пока тушатся сердечки, отварите макароны до состояния "аль-денте". Слейте воду.
Смешивание компонентов. Добавьте макароны к сердечкам, перемешайте. Прогрейте вместе 2-3 минуты, чтобы они пропитались соусом.
Подача. Готовое блюдо можно украсить зеленью, посыпать тертым сыром или подать со свежими овощами.
Простое и вкусное блюдо готово! Оно отлично подойдет и для ужина, и для быстрого обеда на следующий день.
У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
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