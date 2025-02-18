Отличный перекус на работу — берите с собой, и коллеги будут завидовать: жареные вареники с картофелем

Жареные вареники с картошкой — это аппетитное блюдо, способное порадовать всю семью. Тесто для них готовится по классическому рецепту, а начинка из картофельного пюре с обжаренным луком придаёт особую сочность. В отличие от традиционного способа приготовления, эти вареники обжариваются на сковороде до золотистой корочки, что делает их особенно привлекательными.
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Пельмени
Ингредиенты
Для теста:
Мука — 270-300 г
Соль — 1/2 ч. л.
Яйцо — 1 шт.
Вода — 100 мл
Растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
Картофель — 500 г
Репчатый лук — 100 г
Сливочное масло — 70 г
Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Для жарки:
Растительное масло — по вкусу
Приготовление
Начинка
Очистите картофель, разрежьте крупные клубни на части и отварите до мягкости (примерно 30 минут).
Мелко нарежьте лук и обжарьте на 20 г сливочного масла до золотистого цвета.
Слейте воду с готового картофеля, разомните его в пюре, добавьте оставшееся сливочное масло, обжаренный лук, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Тесто
Просейте муку с солью на рабочую поверхность, сделайте углубление в центре.
Влейте в углубление яйцо, воду и растительное масло. Замесите однородное, гладкое тесто, при необходимости добавляя муку.
Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую плёнку и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
Формирование вареников
Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности в тонкий пласт.
С помощью стакана или формочки вырежьте кружочки диаметром около 7 см.
На каждый кружочек выложите по ложке начинки, сложите пополам и тщательно защипните края.
Жарка
Нагрейте растительное масло в сковороде (слой масла около 5 мм).
Выложите вареники и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые вареники выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Подавайте жареные вареники с картошкой со сметаной или любимым соусом, например, чесночным, йогуртовым или сырным. Это блюдо станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина, радуя близких своим насыщенным вкусом и ароматом.
Уточнения
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.