Отличный перекус на работу — берите с собой, и коллеги будут завидовать: жареные вареники с картофелем

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные вареники с картошкой — это аппетитное блюдо, способное порадовать всю семью. Тесто для них готовится по классическому рецепту, а начинка из картофельного пюре с обжаренным луком придаёт особую сочность. В отличие от традиционного способа приготовления, эти вареники обжариваются на сковороде до золотистой корочки, что делает их особенно привлекательными.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 270-300 г

Соль — 1/2 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Вода — 100 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

Картофель — 500 г

Репчатый лук — 100 г

Сливочное масло — 70 г

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Для жарки:

Растительное масло — по вкусу

Приготовление

Начинка

Очистите картофель, разрежьте крупные клубни на части и отварите до мягкости (примерно 30 минут).

Мелко нарежьте лук и обжарьте на 20 г сливочного масла до золотистого цвета.

Слейте воду с готового картофеля, разомните его в пюре, добавьте оставшееся сливочное масло, обжаренный лук, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Тесто

Просейте муку с солью на рабочую поверхность, сделайте углубление в центре.

Влейте в углубление яйцо, воду и растительное масло. Замесите однородное, гладкое тесто, при необходимости добавляя муку.

Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую плёнку и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Формирование вареников

Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности в тонкий пласт.

С помощью стакана или формочки вырежьте кружочки диаметром около 7 см.

На каждый кружочек выложите по ложке начинки, сложите пополам и тщательно защипните края.

Жарка

Нагрейте растительное масло в сковороде (слой масла около 5 мм).

Выложите вареники и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые вареники выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте жареные вареники с картошкой со сметаной или любимым соусом, например, чесночным, йогуртовым или сырным. Это блюдо станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина, радуя близких своим насыщенным вкусом и ароматом.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

