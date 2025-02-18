Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профилактика нарушений кровообращения: как укрепить сердце и сосуды в домашних условиях
ЮАР рассматривает Россию и Иран для расширения ядерных мощностей
Оксана Самойлова трогательно поздравила сына Давида с днём рождения
Почти 70 процентов ошибочных диагностик. Пациентам с подозрением на лобно-височную деменцию ставят неверный диагноз
Жители Югры требуют проверить спектакль ТЮЗа, который завоевал премию
В китайском зоопарке сотрудники красили ослов в зебр
Пять быстрых способов, как избавиться от опухших глаз
Когда в душе гонщик, но вместо трека — поездки в детский сад и супермаркет: пять четырёхдверных спорткаров 2025 года
51 дом под ударом: жители Кубани столкнулись с разрушительными последствиями атаки ВСУ

Отличный перекус на работу — берите с собой, и коллеги будут завидовать: жареные вареники с картофелем

2:35
Еда

Жареные вареники с картошкой — это аппетитное блюдо, способное порадовать всю семью. Тесто для них готовится по классическому рецепту, а начинка из картофельного пюре с обжаренным луком придаёт особую сочность. В отличие от традиционного способа приготовления, эти вареники обжариваются на сковороде до золотистой корочки, что делает их особенно привлекательными.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 270-300 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Вода — 100 мл
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

  • Картофель — 500 г
  • Репчатый лук — 100 г
  • Сливочное масло — 70 г
  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Для жарки:

  • Растительное масло — по вкусу

Приготовление

Начинка

  • Очистите картофель, разрежьте крупные клубни на части и отварите до мягкости (примерно 30 минут).
  • Мелко нарежьте лук и обжарьте на 20 г сливочного масла до золотистого цвета.
  • Слейте воду с готового картофеля, разомните его в пюре, добавьте оставшееся сливочное масло, обжаренный лук, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Тесто

  • Просейте муку с солью на рабочую поверхность, сделайте углубление в центре.
  • Влейте в углубление яйцо, воду и растительное масло. Замесите однородное, гладкое тесто, при необходимости добавляя муку.
  • Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую плёнку и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Формирование вареников

  • Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности в тонкий пласт.
  • С помощью стакана или формочки вырежьте кружочки диаметром около 7 см.
  • На каждый кружочек выложите по ложке начинки, сложите пополам и тщательно защипните края.

Жарка

  • Нагрейте растительное масло в сковороде (слой масла около 5 мм).
  • Выложите вареники и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
  • Готовые вареники выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте жареные вареники с картошкой со сметаной или любимым соусом, например, чесночным, йогуртовым или сырным. Это блюдо станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина, радуя близких своим насыщенным вкусом и ароматом.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Наука и техника
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить Аудио 
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Китай не победил: 7 иномарок, которые ещё держатся в России
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
Директор Гагариной опроверг информацию о том, что её новую песню написал Меладзе
Легендарный Олимп: идеальное место для активного отдыха
Забыли почистить вытяжку? Вот что произойдёт с вашей кухней
Ищете эффективный способ повысить выносливость? Примите участие в 30-дневном челлендже на беговой дорожке
Опасная находка в офисе: Как под Новосибирском обнаружили взрывное устройство
Как добиться крупных ягод малины — секреты ухода
Электромобиль, который не боится мороза и жары: новая батарея BYD делает невозможное возможным
Акции Санкт-Петербургской биржи взлетели на 20% на фоне международных переговоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.