Когда в холодильнике нет молока, но есть майонез — эти блины спасут ситуацию

Блины на майонезе и воде — это необычный, но очень вкусный вариант традиционного блюда. Майонез придаёт тесту особую нежность и эластичность, благодаря чему блины получаются тонкими, мягкими и идеально подходят для любой начинки.
Готовые блины можно подавать с любыми начинками: сладкими — мёдом, вареньем, сгущённым молоком; или солёными — сметаной, икрой, сыром. Этот рецепт особенно выручит, когда под рукой нет молока, а побаловать себя вкусными блинами очень хочется.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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