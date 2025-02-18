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Когда в холодильнике нет молока, но есть майонез — эти блины спасут ситуацию

1:29
Еда

Блины на майонезе и воде — это необычный, но очень вкусный вариант традиционного блюда. Майонез придаёт тесту особую нежность и эластичность, благодаря чему блины получаются тонкими, мягкими и идеально подходят для любой начинки.

Блины
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 1 стакан тёплой воды
  • 1 стакан пшеничной муки
  • 1 столовая ложка сахара
  • щепотка соли
  • 2 столовые ложки растительного масла

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородной массы.
  2. Добавьте майонез и тщательно перемешайте.
  3. Влейте тёплую воду, продолжая помешивать.
  4. Постепенно всыпьте просеянную муку, постоянно размешивая, чтобы избежать комочков.
  5. Добавьте растительное масло и ещё раз хорошо перемешайте тесто.
  6. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом перед первым блином.
  7. Наливайте небольшое количество теста на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности.
  8. Жарьте блины с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые блины можно подавать с любыми начинками: сладкими — мёдом, вареньем, сгущённым молоком; или солёными — сметаной, икрой, сыром. Этот рецепт особенно выручит, когда под рукой нет молока, а побаловать себя вкусными блинами очень хочется.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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