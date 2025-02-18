Когда в холодильнике нет молока, но есть майонез — эти блины спасут ситуацию

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины на майонезе и воде — это необычный, но очень вкусный вариант традиционного блюда. Майонез придаёт тесту особую нежность и эластичность, благодаря чему блины получаются тонкими, мягкими и идеально подходят для любой начинки.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты

2 яйца

2 столовые ложки майонеза

1 стакан тёплой воды

1 стакан пшеничной муки

1 столовая ложка сахара

щепотка соли

2 столовые ложки растительного масла

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородной массы. Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Влейте тёплую воду, продолжая помешивать. Постепенно всыпьте просеянную муку, постоянно размешивая, чтобы избежать комочков. Добавьте растительное масло и ещё раз хорошо перемешайте тесто. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом перед первым блином. Наливайте небольшое количество теста на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности. Жарьте блины с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовые блины можно подавать с любыми начинками: сладкими — мёдом, вареньем, сгущённым молоком; или солёными — сметаной, икрой, сыром. Этот рецепт особенно выручит, когда под рукой нет молока, а побаловать себя вкусными блинами очень хочется.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

